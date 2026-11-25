В Сысерти приступили к укреплению конструкций завода Турчаниновых-Соломирских. Там стартовали противоаварийные работы. Специалисты приводят в порядок доменный цех – федеральный памятник архитектуры и главное здание комплекса: его освободят от аварийных пристроев, закроют от осадков и усилят несущие элементы. Работы планируют завершить в третьем квартале 2027 года.

Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти построили в 1732 году, а нынешний доменный корпус возвели в 1847-м. Завод выпускал железо до начала XX века. В советские годы его перепрофилировали и делали здесь корпуса для двигателей стиральных машин. В 1990-е производство закрыли, следующие 30 лет территория была заброшена и медленно разрушалась.

В 2020 году заброшенную площадку перезапустила команда Агентства развития Сысерти. На территории старинного завода создали творческое пространство и арт-кластер. Уже семь лет здесь проводят фестиваль «Лето на Заводе»: концерты, спектакли, лекции, мастер-классы и карнавалы. Кластер и обновленный исторический центр Сысерти ежегодно посещают больше 100 тысяч человек при населении города в 20 тысяч. Чтобы принимать еще больше гостей и сохранять историческое наследие, заводу потребовалось серьезное обновление. Специалисты уже приступили к ремонту главного здания комплекса.

На площадке работает подрядчик с 25-летним опытом в строительстве. Сейчас на сложных высотных участках трудятся промышленные альпинисты. Рабочие уберут поздние советские постройки: например, демонтируют второй этаж северного пристроя, который выходит окнами на заводоуправление.

Кроме того, разберут аварийную стену под эстакадой со стороны плотины Сысертского пруда: к ней закрывали подходы на фестивале и экскурсиях. Снесут и восточные пристройки справа от Литейного двора. Их возвели в СССР хозрасчетным способом, без детального проекта, и исторической ценности они не имеют. Чтобы здание не мокло, часть крыши заменят и вставят новые окна.

«Доменный цех – это сердце исторической Сысерти, одна из главных достопримечательностей округа и символ города. При этом важно понимать: речь идет об объекте культурного наследия, памятнике федерального значения. Это не просто здание, а памятник, который мы обязаны восстанавливать и содержать в надлежащем состоянии. Долгое время его судьба вызывала беспокойство у жителей, поэтому начало работ по сохранению памятника стало по-настоящему знаковым событием. Благодаря федеральной поддержке, усилиям Администрации Сысертского округа и команды Агентства развития Сысерти нам удалось запустить этот непростой процесс. Уверен, что работы по сохранению завода откроют новую главу в жизни города и округа: сделают Сысерть еще более привлекательной для гостей со всей России и дадут мощный импульс развитию местной экономики», – рассказал глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

На консервацию потратят 38 млн рублей. Большую часть этих денег команда завода привлекла сама: в 2025 году Агентство развития Сысерти и муниципалитет представили концепцию перезапуска завода на конкурсе Минэкономразвития РФ в номинации «Повышение узнаваемости территории» и выиграли 30 млн рублей. В проекте участвовал Сысертский завод-музей, основанный краеведом Александром Савичевым: его специалисты провели историко-архивные работы, без которых нельзя было начинать. Весь 2025 год эксперты изучали фундаменты и несущие конструкции. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года, но из-за бережного обращения со старинным зданием и согласований с экспертами сроки могут сдвинуться.

Консервация – только первый шаг. После того как здание защитят от разрушения, здесь смогут открыть новые пространства для посетителей кластера. Что будет внутри, пока решают: уже сейчас начался этап социокультурного проектирования.

«Сохранение доменного цеха в прямом смысле откроет двери в его будущее. Помещения завода наполнят музыка, современное искусство, арт-резиденции, театр и другие творческие, культурные практики, которые мы все семь летних сезонов до этого разворачивали рядом с заводом или в отдельных его пространствах. Возможно, появятся интерактивные музейные форматы. То есть доменный цех буквально заживет», – рассказал креативный директор и сооснователь кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.

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