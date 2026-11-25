Специалисты трех медучреждений Свердловской области вернули к жизни полуторагодовалую Свету, у которой в результате пожара была обожжена треть поверхности тела. Малышка провела в реанимации 22 дня, из них 10 дней на ИВЛ. Сейчас она уже может дышать самостоятельно и постепенно идет на поправку. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Трагедия произошла в будний день. Глава семьи был на работе. Мама пила на кухне чай со старшими детьми, а маленькая Света спала. Внезапно в квартире появился дым. Забежав в детскую, женщина увидела, что на дочь падает горящий натяжной потолок. Она схватила ребенка и вынесла в общий коридор, затем вывела остальных детей. Огонь распространялся так быстро, что семья едва успела выбраться.

К счастью, женщина и старшие дети не пострадали. Но младшую с ожогами 30% тела срочно госпитализировали. Из Режа ее доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

«Состояние девочки было тяжелым, но стабильным. Перед транспортировкой медики выполнили противошоковую терапию, использовали носилки с мягкой амортизацией, в пути проводили мониторинг жизненно важных функций. Реанимационная бригада была готова в случае ухудшения состояния пациентки перевести ее на ИВЛ, но, к счастью, это не понадобилось. Девочка – боец!» – рассказала руководитель Детского реанимационно-консультативного центра ТЦМК Свердловской области Екатерина Пьянкова.

В приемном отделении ДГКБ №9 маленькую Свету обследовали и перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи боролись за ее жизнь на протяжении 22 суток, 10 из них девочка провела на аппарате ИВЛ. Врачи использовали современные сетчатые покрытия для обработки ран и провели пересадку кожи на участке площадью 5,5% тела.

Сейчас малышка вместе с папой находится в ожоговом отделении и идет на поправку. Через пару дней Свету выпишут домой, ей предстоит длительный период реабилитации.

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