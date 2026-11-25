23-24 ноября в Комсомольске-на-Амуре прошли первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант». В соревнованиях, давших старт новому сезону приняли участие спортсмены из 11 регионов страны. Представляющий Свердловскую область Игорь Слуев завоевал золото и серебро, благодаря чему вышел в лидеры общего зачета турнира.

Параллельный слалом-гигант – скоростной спуск на сноуборде, в котором два спортсмена стартуют одновременно по двум одинаковым параллельным трассам и огибают расставленные на склоне флажки (ворота), а побеждает тот, кто первым пересечет финиш.

В новом сезоне трехкратный чемпион страны, победитель и призер этапов Кубка мира Игорь Слуев стартовал с золота Кубка России. Свердловчанин уверенно выиграл квалификацию и опередил оппонентов в заездах на выбывание, а в финале оказался быстрее Александра Ефремова из Краснодарского края.

Во втором этапе турнира Слуев снова дошел до финала, где еще раз встретился с Александром Ефремовым. Как и днем ранее представитель Среднего Урала уверенно начал заезд и до середины трассы шел в лидерах, однако взять вторую золотую медаль ему помешало падение. Поднявшись, уралец вернулся в гонку и навязал краснодарцу борьбу за лидерство, но в итоге финишировал вторым, отстав всего на 0,06 секунды.

По итогам первых двух этапов Кубка России Игорь Слуев и Александр Ефремов с одинаковым количеством очков делят первое место в общем зачете. Следующий этап в этой дисциплине пройдет в Красноярске в конце декабря.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что новоуральская шорт-трекистка Алена Крылова взяла бронзу Мирового тура.