Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского переданы более 20 изданий, посвященных Великой Отечественной войне, геноциду белорусского народа, подвигу партизан и защитников Брестской крепости. Передача книг — составляющая уникального проекта «Каждый третий». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди книг — документальные исследования «Геноцид белорусского народа», «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти», «Геноцид белорусского народа. Карательные операции. Часть 2», книги «Хатынь», «Шталаг № 354: история и память», издания о Брестской крепости, белорусских партизанах и детях войны.

Как отметила начальник отдела международного сотрудничества и информационного обеспечения министерства культуры Республики Беларусь Виктория Ратобыльская, сегодня как никогда важно сохранять историческую память и передавать ее подрастающим поколениям.

«Здесь собраны уникальные материалы о годах Великой Отечественной войны и о том, как возрождалась Беларусь — первый форпост на пути врага, сильно пострадавший за эти годы. Сегодня, в эпоху информационных войн и переписывания истории, такие фактические материалы приобретают особое значение», — отметила Виктория Ратобыльская.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков подчеркнул, что книги — это основа для разговора с подрастающим поколением об исторических событиях.

«Я лично очень люблю энциклопедические и научные издания — наравне с художественной литературой, потому что они дают поле для разговора с подрастающим поколением. Форма этого разговора может быть самой разной, но книга в любом случае остается содержательной его основой. И какой бы ни была форма, самое главное, чтобы содержание оставалось правильным. Уверен, что эти издания найдут своего читателя и „изучателя“ — и среди детей, и среди студентов, которых в нашей библиотеке невероятное множество, и среди научных деятелей, и среди горожан», — отметил Илья Марков.

Белорусским коллегам Илья Марков подарил двухтомник о становлении уральского рок-клуба, творчестве групп, которые не раз выступали в Беларуси. Напомним, 2026 год на Среднем Урале проходит под эгидой Года уральского рока, а легендарный Свердловский рок-клуб отмечает 40-летие.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область и Республика Беларусь расширяют научно-техническое взаимодействие.