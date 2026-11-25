Агентство TelecomDaily провело исследование цифровых возможностей крупнейших российских мобильных операторов. По данным агентства, наивысшую суммарную оценку по итогам исследования получил МТС — 8,58 балла из 10.

В исследовании оценивались удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Эксперты изучили 12 категорий цифровых услуг — умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5.

По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.

В части восприятия цифрового лидерства 42% респондентов указали на набор дополнительных функций и сервисов, 37% — на удобство сервисов, 35% — на наличие экосистемы, объединяющей связь, приложение и подписки.

Исследование включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов России. Всего было получено 1219 результативных анкет.