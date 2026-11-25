В Екатеринбурге стартовал IV Всероссийский съезд школ креативных индустрий (ШКИ), объединивший экспертов отрасли из 58 регионов страны. В первый день директор уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк рассказала, как школы креативных индустрий влияют на систему гуманитарного образования в регионе.

Сегодня УрФУ готовит студентов по 12 из 16 профильным направлениям креативных индустрий. В год выпускается порядка 1,5 тысячи специалистов, а к 2030 стоит задача выпустить более 3 000 специалистов в сфере креативных индустрий.

«Благодаря активному развитию школ креативных индустрий мы получаем не только продвинутого абитуриента, но и заинтересованного студента. Мы решаем две психологические проблемы. Прежде всего к нам приходят ребята, которые уже выбрали профессию, с такими абитуриентами не бывает метаний в отборочной комиссии – «то ли на медиакоммуникации, то ли на туризм, то ли на соцработу пойти». А во-вторых, у таких абитуриентов не будет кризиса выбора профессии, они знают, куда пришли. И последняя проблема, которую решают ШКИ, – адаптация студентов», – рассказала Эльвира Сыманюк.

Она подчеркнула, что массовое развитие школ креативных индустрий – это бесшовная, непрерывная профессиональная подготовка. Университет получает абитуриента, уже готового к проектной работе, которую активно развивают в университете. С этого года талантливые выпускники получают менторов, которые помогут развивать проекты, начатые в школе.

Еще одно нововведение под влиянием бума креативных индустрий – новый формат работы с первокурсниками.

«С набора 2027 года мы вводим новую образовательную программу в сфере современного искусства и креативных индустрий, в которой частично отходим от традиционных университетских способов преподавания и переходим к формату творческих мастерских. В них студенты сразу обучаются у известных специалистов отрасли, у тех, кто создает фестивали, занимается предпринимательской деятельностью, у тех, кто уже создал свое имя. Нам кажется, это ответ на тот вызов, который перед нами поставило массовое развитие школ креативных индустрий».

Напомним, IV Всероссийский съезд школ креативных индустрий проходит 25-27 ноября на площадках Синара Центра и креативного кластера «Домна».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Екатеринбурге пройдет Всероссийский съезд школ креативных индустрий.