Столица Среднего Урала принимает IV Всероссийский съезд школ креативных индустрий (ШКИ). Он объединил около 200 руководителей и преподавателей образовательных учреждений, представителей органов власти, культурных организаций и экспертов отрасли из 58 регионов страны. В течение трех дней они обсудят развитие творческого образования и подготовку специалистов для креативных индустрий.

Ключевая тема этого года – «Подросток – Автор – Деятель». Представители сообщества креативных индустрий и преподаватели обсудят развитие творческого потенциала молодежи, а главное – как помочь ребенку использовать его на максимум и стать успешным в непростом мире творческих профессий. По традиции первый день начался с пленарной дискуссии, обозначившей основные темы следующих дней.

Каждый ученик ШКИ – потенциальный или уже состоявшийся автор, который начинает двигаться в творческой среде и генерировать идеи. А задача педагогов – помочь подросткам стать деятелями – научиться воплощать замысел в конкретный продукт, брать ответственность за команду и отстаивать свои проекты.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков отметил, что в регионе лучше всего отражает суть креативных индустрий фестиваль «Игра.Цифра.Искусство», который вырос из студенческой инициативы на базе Екатеринбургской академии современного искусства. Фестиваль давно перерос формат образовательной программы, но сохранил связь с юными творцами:

«В этом году на фестивале был кейс, связанный с подростковыми работами. Больше всего меня поразил проект восьмиклассника – виртуальный дом, в котором каждая комната – этап жизненного пути человека. В комнатах были знаковые объекты для разных этапов становления личности, и одна деталь, которая не менялась, – часы будильника, в которых тикала секундная стрелка. В зависимости от этапа менялась скорость времени. Очень важно, чтобы у молодежи в креативных индустриях были подобные глубокие идеи, а современные инструменты для их реализации мы дадим», – рассказал Илья Марков.

Сейчас ШКИ – не про дополнительные занятия или современные навыки, а про среду, в которой ребенок меняется и ищет собственный путь. Об этом говорит и руководитель школы креативных индустрий «Матрешка» города Воронежа Мария Ковалева:

«Ваши дети теперь немного наши – этими словами мы начинаем знакомство родителей со школой и учебными направлениями. Ребята учатся работать с критической обратной связью, представлять свои идеи, работать в командах и выдерживать личную конкуренцию. Некоторые проекты получается вывести на коммерческий уровень, и ученики получают свои первые гонорары, понимают, что идеи можно не только придумывать, но и продавать», – отметила Мария Ковалева.

В креативных индустриях ребята работают с нематериальными идеями, ценность которых часто недооценивают. Будь то видео, фотосет, концепция фестиваля или сценарий будущего фильма – важно учить подростков защищать свою творческую собственность. Так считает и заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева. По ее словам, школам креативных индустрий нужно формировать культуру обращения с интеллектуальной собственностью у детей, чтобы защитить их идеи в будущем.

Как правило, обучение в ШКИ длится 2–3 года, но навыки, полученные за это время, могут стать основой выбора будущей профессии и дела всей жизни. Школы активно взаимодействуют с выпускниками, приглашая их стать наставниками или предлагая свои площадки с профессиональным оборудованием для реализации творческих идей ребят. Руководитель ШКИ Новосибирска Ирина Сынах обращает внимание, что главная задача школ – помочь детям остаться в индустрии. Молодые люди сотрудничают с разными студиями, работают над созданием фестивалей, учатся продвигать личный бренд. А потом возвращаются в школы уже как полноценные участники креативного сообщества, а иногда и заказчики, предлагающие школам собственные проекты. Например, выпускница Соня из Новосибирска для учебного фильма попросила ребят из ШКИ поучаствовать в съемках документального кино. Дети и преподаватели с удовольствием откликнулись, сейчас в кинопроизводстве задействована целая команда, первые съемки пройдут уже в феврале.

Впервые отдельная дискуссионная площадка съезда посвящена выпускникам школ: участники обсудят творческое образование и его перспективы с позиции самих учащихся, которые поделятся личными историями поисков в креативной сфере.

Отметим, что в Свердловской области работают две школы креативных индустрий – в Екатеринбурге и Новоуральске. Дети на современном оборудовании с помощью педагогов осваивают электронную музыку, звукорежиссуру, дизайн, анимацию, ­видеопроизводство.

Ассистент кафедры актуальных культурных практик ЕАСИ Александра Шумайлова поделилась с «ОГ», что подобные мероприятия помогают найти единомышленников по всей стране, обменяться идеями и, возможно, заложить основу для будущего сотрудничества. Новые контакты ищет не она одна. Заведующий ШКИ города Сочи Игорь Чикалов на конференции уже третий раз, поэтому понимает, что именно хочет найти в профессиональном сообществе.

«Креативить хорошо, есть идеи. За ними и приехали. Организаторы каждый раз предлагают интересные темы, которые мы можем применять в нашей школе и приземлять на учеников. Еще до официального старта я успел познакомиться с вашей студией электронной музыки. У нас есть разработанная методика, которая помогает ученикам за несколько часов погрузиться в тему и сделать свои первые треки, даже не имея музыкального образования. Обменялись контактами с коллегами, надеюсь на интересное сотрудничество», – поделился впечатлениями Игорь Чикалов.

Ранее «Областная газета» писала, что директор УГИ УрФУ на съезде рассказала о том, как школы креативных индустрий помогают абитуриентам вузов.