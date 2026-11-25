Награды за мастерство и профессионализм получили 33 свердловчанина — победители конкурсов «Славим человека труда!». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев и поблагодарил за преданность своему делу и вклад в развитие региона. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Поздравляю каждого! Пусть эта победа станет очередным шагом к новым профессиональным победам. Благополучия и успехов, спасибо за ваш труд. Сотни лет на нашей земле формировался характер человека труда — упрямый, дотошный, волевой, энергичный. Характер настоящего уральского мастера, который до мелочей знает свое ремесло, всегда доводит свою работу до совершенства, до результата, которым он будет доволен и который будет полезен людям. И сегодня ничего не изменилось: движущей силой Свердловской области остаются ее жители, каждый, кто своим трудом обеспечивает благополучие родной земли», — отметил Денис Паслер в своих социальных сетях.

В 2026 году за звание лучших по профессии боролись парикмахеры, мастера отделочных работ, каменщики, сварщики, зоотехники-селекционеры, электромонтеры, слесари-сборщики, швеи, повара, водители автобусов, медицинские сестры и акушерки.

От имени главы региона победителям конкурсов профмастерства заслуженные награды вручил первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, конкурс «Славим человека труда!» проходит на Среднем Урале 15 лет и направлен на популяризацию рабочих профессий, выявление и поощрение лучших мастеров и преданных делу людей. Он служит стимулом для молодежи, площадкой для обмена опытом специалистов, а также способствует решению задач национального проекта «Кадры».

Победителями областных конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 2026 году стали:

в номинации «Лучший парикмахер»:

1 место — Владислава Ивановна Парыгина, мастер-модельер ООО «Студия БЕСТ»;

2 место — Вера Сергеевна Бычкова, парикмахер-универсал;

3 место — Юлия Юрьевна Вострикова, индивидуальный предприниматель, г. Североуральск.

в номинации «Лучший мастер отделочных работ»:

1 место — Денис Владимирович Горбунов, «Управление строительства АСК»;

2 место — Наталия Валерьевна Кочурова, плиточник ИП Авагян Ирина Викторовна;

3 место — Вагашак Рубикович Давтян, плиточник-отделочник ООО «Северстройснабжение».

в номинации «Лучший каменщик»:

1 место — Артем Викторович Селенских, каменщик ООО Строительная компания «Тектоника»;

2 место — Кирилл Владимирович Маринюк, каменщик ИП Рябов Павел Николаевич;

3 место — Ахмад Мухамадиевич Исматуллоев, каменщик Ассоциации «Управление строительства „Атомстройкомплекс“».

в номинации «Лучший сварщик»:

1 место — Владимир Николаевич Бревнов, электрогазосварщик участка по ремонту металлургического оборудования 6-го разряда АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»;

2 место — Александр Григорьевич Попов, электрогазосваршик 5-го разряда ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание»;

3 место — Виктор Валерьевич Мубинов, электрогазосварщик ручной и полуавтоматической сварки 6-го разряда ООО «Техпром Системные решения».

в номинации «Лучший зоотехник-селекционер»:

1 место — Ольга Викторовна Копцева, главный зоотехник-селекционер АО «Совхоз „Сухоложский“»;

2 место — Анна Александровна Мельникова, главный зоотехник-селекционер СХПК «Пламя»;

3 место — Галина Васильевна Павлова, главный зоотехник-селекционер ООО «Калининский».

в номинации «Лучший электромонтер»:

1 место — Юрий Александрович Паташов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Невьянского филиала АО «ЦЕМРОС»;

2 место — Андрей Александрович Бочкарев, электромонтер-линейщик Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог — филиала ОАО «Российские железные дороги»;

3 место — Евгений Валерьевич Ермаков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Уральского филиала АО «Атомспецтранс».

в номинации «Лучший слесарь-сборщик»:

1 место — Вячеслав Иванович Юровских, слесарь механосборочных работ 4-го разряда производственно-технического комплекса «Механосборочный» ПТК-850 АО «Уральский завод транспортного машиностроения;

2 место — Александр Евгеньевич Беляев, слесарь механосборочных работ 5-го разряда АО «Научно-производственное предприятие „Старт“ им. А. И. Яскина»;

3 место — Евгений Вениаминович Семенов, слесарь механосборочных работ 6-го разряда цеха по изготовлению арматурных блоков АО «Уральский завод химического машиностроения».

в номинации «Лучшая швея»:

1 место — Гульсина Габдулловна Муллахметова, ИП Морозов Павел Юрьевич, г. Екатеринбург;

2 место — Полина Николаевна Бобрышева, парикмахер ИП Кураева Юлия Тахировна, г. Первоуральск;

3 место — Людмила Сергеевна Бердышева, индивидуальный предприниматель, г. Сухой Лог.

в номинации «Лучший повар»:

1 место — Евгений Александрович Чукалкин, бренд-шеф ООО «Ресторай»;

2 место — Мухачева Кристина Анатольевна, заведующий производством ООО «Кейтеринбург»;

3 место — Владимир Николаевич Бушуев, шеф-повар филиала «Екатеринбургское управление по организации питания ООО „Газпром питание“.

в номинации „Лучший водитель автобуса“:

1 место — Александр Анатольевич Соколов, водитель АО „Автотранспорт“ г. Верхняя Пышма;

2 место — Оксана Игоревна Качина, водитель АО „Автотранспорт“ г. Верхняя Пышма;

3 место — Артем Юрьевич Губин, водитель ЕМУП „Городской транспорт“, г. Екатеринбург».

в номинации «Лучшая медицинская сестра»:

1 место — Елена Юрьевна Булатова, медицинская сестра палатная

ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»;

2 место — Ольга Юрьевна Стацура, медицинская сестра палатная (постовая)

ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»;

3 место — Татьяна Александровна Бездомова, медицинская сестра палатная ГАУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский».

в номинации «Лучшая акушерка»:

1 место — Елена Сергеевна Прожерина, акушерка ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»;

2 место — Вера Александровна Шилоносова, акушерка ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург»;

3 место — Татьяна Аркадьевна Дмитриева, акушерка ГАУЗ СО «Демидовская городская больница».

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер проведет прямую линию 1 декабря.