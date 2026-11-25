Награды за мастерство и профессионализм получили 33 свердловчанина — победители конкурсов «Славим человека труда!». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев и поблагодарил за преданность своему делу и вклад в развитие региона. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Поздравляю каждого! Пусть эта победа станет очередным шагом к новым профессиональным победам. Благополучия и успехов, спасибо за ваш труд. Сотни лет на нашей земле формировался характер человека труда — упрямый, дотошный, волевой, энергичный. Характер настоящего уральского мастера, который до мелочей знает свое ремесло, всегда доводит свою работу до совершенства, до результата, которым он будет доволен и который будет полезен людям. И сегодня ничего не изменилось: движущей силой Свердловской области остаются ее жители, каждый, кто своим трудом обеспечивает благополучие родной земли», — отметил Денис Паслер в своих социальных сетях.
В 2026 году за звание лучших по профессии боролись парикмахеры, мастера отделочных работ, каменщики, сварщики, зоотехники-селекционеры, электромонтеры, слесари-сборщики, швеи, повара, водители автобусов, медицинские сестры и акушерки.
От имени главы региона победителям конкурсов профмастерства заслуженные награды вручил первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.
Напомним, конкурс «Славим человека труда!» проходит на Среднем Урале 15 лет и направлен на популяризацию рабочих профессий, выявление и поощрение лучших мастеров и преданных делу людей. Он служит стимулом для молодежи, площадкой для обмена опытом специалистов, а также способствует решению задач национального проекта «Кадры».
Победителями областных конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 2026 году стали:
в номинации «Лучший парикмахер»:
1 место — Владислава Ивановна Парыгина, мастер-модельер ООО «Студия БЕСТ»;
2 место — Вера Сергеевна Бычкова, парикмахер-универсал;
3 место — Юлия Юрьевна Вострикова, индивидуальный предприниматель, г. Североуральск.
в номинации «Лучший мастер отделочных работ»:
1 место — Денис Владимирович Горбунов, «Управление строительства АСК»;
2 место — Наталия Валерьевна Кочурова, плиточник ИП Авагян Ирина Викторовна;
3 место — Вагашак Рубикович Давтян, плиточник-отделочник ООО «Северстройснабжение».
в номинации «Лучший каменщик»:
1 место — Артем Викторович Селенских, каменщик ООО Строительная компания «Тектоника»;
2 место — Кирилл Владимирович Маринюк, каменщик ИП Рябов Павел Николаевич;
3 место — Ахмад Мухамадиевич Исматуллоев, каменщик Ассоциации «Управление строительства „Атомстройкомплекс“».
в номинации «Лучший сварщик»:
1 место — Владимир Николаевич Бревнов, электрогазосварщик участка по ремонту металлургического оборудования 6-го разряда АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»;
2 место — Александр Григорьевич Попов, электрогазосваршик 5-го разряда ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание»;
3 место — Виктор Валерьевич Мубинов, электрогазосварщик ручной и полуавтоматической сварки 6-го разряда ООО «Техпром Системные решения».
в номинации «Лучший зоотехник-селекционер»:
1 место — Ольга Викторовна Копцева, главный зоотехник-селекционер АО «Совхоз „Сухоложский“»;
2 место — Анна Александровна Мельникова, главный зоотехник-селекционер СХПК «Пламя»;
3 место — Галина Васильевна Павлова, главный зоотехник-селекционер ООО «Калининский».
в номинации «Лучший электромонтер»:
1 место — Юрий Александрович Паташов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Невьянского филиала АО «ЦЕМРОС»;
2 место — Андрей Александрович Бочкарев, электромонтер-линейщик Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог — филиала ОАО «Российские железные дороги»;
3 место — Евгений Валерьевич Ермаков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Уральского филиала АО «Атомспецтранс».
в номинации «Лучший слесарь-сборщик»:
1 место — Вячеслав Иванович Юровских, слесарь механосборочных работ 4-го разряда производственно-технического комплекса «Механосборочный» ПТК-850 АО «Уральский завод транспортного машиностроения;
2 место — Александр Евгеньевич Беляев, слесарь механосборочных работ 5-го разряда АО «Научно-производственное предприятие „Старт“ им. А. И. Яскина»;
3 место — Евгений Вениаминович Семенов, слесарь механосборочных работ 6-го разряда цеха по изготовлению арматурных блоков АО «Уральский завод химического машиностроения».
в номинации «Лучшая швея»:
1 место — Гульсина Габдулловна Муллахметова, ИП Морозов Павел Юрьевич, г. Екатеринбург;
2 место — Полина Николаевна Бобрышева, парикмахер ИП Кураева Юлия Тахировна, г. Первоуральск;
3 место — Людмила Сергеевна Бердышева, индивидуальный предприниматель, г. Сухой Лог.
в номинации «Лучший повар»:
1 место — Евгений Александрович Чукалкин, бренд-шеф ООО «Ресторай»;
2 место — Мухачева Кристина Анатольевна, заведующий производством ООО «Кейтеринбург»;
3 место — Владимир Николаевич Бушуев, шеф-повар филиала «Екатеринбургское управление по организации питания ООО „Газпром питание“.
в номинации „Лучший водитель автобуса“:
1 место — Александр Анатольевич Соколов, водитель АО „Автотранспорт“ г. Верхняя Пышма;
2 место — Оксана Игоревна Качина, водитель АО „Автотранспорт“ г. Верхняя Пышма;
3 место — Артем Юрьевич Губин, водитель ЕМУП „Городской транспорт“, г. Екатеринбург».
в номинации «Лучшая медицинская сестра»:
1 место — Елена Юрьевна Булатова, медицинская сестра палатная
ГАУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»;
2 место — Ольга Юрьевна Стацура, медицинская сестра палатная (постовая)
ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»;
3 место — Татьяна Александровна Бездомова, медицинская сестра палатная ГАУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский».
в номинации «Лучшая акушерка»:
1 место — Елена Сергеевна Прожерина, акушерка ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»;
2 место — Вера Александровна Шилоносова, акушерка ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург»;
3 место — Татьяна Аркадьевна Дмитриева, акушерка ГАУЗ СО «Демидовская городская больница».
Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер проведет прямую линию 1 декабря.