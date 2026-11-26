В Свердловской области в этом году закончен ремонт двух родильных домов – в Первоуральске и роддоме №40 в Каменске-Уральском. Последний все это время не останавливал свою работу – пока одна часть обновлялась, в другой врачи все так же оказывали помощь беременным и первыми встречали малышей. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, что ремонт проходил как в родовых палатах, так и в послеродовом отделении, а также изменения коснулись фасада здания.

«До конца года планируем закончить полноценный ремонт родильного дома в Каменск-Уральском. Буквально вчера мы встречались с Андреем Моисеевичем Симановским, одним из соучредителей благотворительного „Фонда святой Екатерины“ в Екатеринбурге, и обсуждали планы на 2027 год. Я думаю, что в следующем году мы сделаем три родильных дома с участием наших партнёров: в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и отремонтируем родильный дом № 14 на Уралмаше», — рассказала Татьяна Савинова.

В обновленных родильных домах специалисты фиксируют существенный рост партнерских родов, снижение медикаментозного обезболивания в родах и снижение числа кесаревых сечений.

Ранее «Областная газета» писала о том, какие меры поддержки будут работать для семей с детьми с 2027 года.