Команда Свердловской области отправляется на финальные состязания чемпионата «Профессионалы». Они пройдут с 30 ноября по 5 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Слова напутствия конкурсантам направила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

«Уверена, что вы достойно представите наш промышленный регион на финале. Каждого из вас поддерживает эксперт-наставник, который вложил в вас энергию и знания. Поддерживает и верит в вас вся система среднего профессионального образования области. Пусть Санкт-Петербург встретит вас гостеприимно, а успех станет вашим верным спутником на соревнованиях. Желаю отличных результатов и побед», – отметила Светлана Тренихина.

В состав сборной региона вошли 11 конкурсантов основной категории – студенты СПО, которые выступят в 11 компетенциях.

Участники и компетенции:

Администрирование отеля – Софья Чернобровкина (Нижнетагильский торгово-экономический колледж);

Кузовной ремонт – Михаил Паньшин (Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова);

Работы на фрезерных универсальных станках – Любовь Кольцова (Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина);

Слесарная работа с металлом – Михаил Сидоров (Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций);

Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах – Роман Суворов (Уральский техникум «Рифей»);

Токарные работы на станках с ЧПУ – Данил Грошев (Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса);

Управление локомотивом – Вадим Шистеров (Уральский железнодорожный техникум);

Фельдшер по медицинской реабилитации – Анна Маркелова (Свердловский областной медицинский колледж);

Фрезерные работы на станках с ЧПУ – Дмитрий Бегаев (Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций);

Холодильная техника и системы кондиционирования – Святослав Будняк (Екатеринбургский экономико-технологический колледж);

Эстетическая косметология – Ксения Алексеева (Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса).

Партнерами финала выступят более 300 предприятий реального сектора экономики. Основными результатами для конкурсантов станут стажировки и трудоустройство в ведущие компании страны.

Напомним, что губернатор Свердловской области Денис Паслер в 2025 году поощрил премиями 46 победителей и призеров чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что десятиклассница из поселка Восточного представила Свердловскую область в финале конкурса «Ученик года».