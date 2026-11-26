Команда Свердловской области отправляется на финальные состязания чемпионата «Профессионалы». Они пройдут с 30 ноября по 5 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.
Слова напутствия конкурсантам направила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
«Уверена, что вы достойно представите наш промышленный регион на финале. Каждого из вас поддерживает эксперт-наставник, который вложил в вас энергию и знания. Поддерживает и верит в вас вся система среднего профессионального образования области. Пусть Санкт-Петербург встретит вас гостеприимно, а успех станет вашим верным спутником на соревнованиях. Желаю отличных результатов и побед», – отметила Светлана Тренихина.
В состав сборной региона вошли 11 конкурсантов основной категории – студенты СПО, которые выступят в 11 компетенциях.
Участники и компетенции:
- Администрирование отеля – Софья Чернобровкина (Нижнетагильский торгово-экономический колледж);
- Кузовной ремонт – Михаил Паньшин (Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова);
- Работы на фрезерных универсальных станках – Любовь Кольцова (Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина);
- Слесарная работа с металлом – Михаил Сидоров (Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций);
- Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах – Роман Суворов (Уральский техникум «Рифей»);
- Токарные работы на станках с ЧПУ – Данил Грошев (Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса);
- Управление локомотивом – Вадим Шистеров (Уральский железнодорожный техникум);
- Фельдшер по медицинской реабилитации – Анна Маркелова (Свердловский областной медицинский колледж);
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ – Дмитрий Бегаев (Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций);
- Холодильная техника и системы кондиционирования – Святослав Будняк (Екатеринбургский экономико-технологический колледж);
- Эстетическая косметология – Ксения Алексеева (Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса).
Партнерами финала выступят более 300 предприятий реального сектора экономики. Основными результатами для конкурсантов станут стажировки и трудоустройство в ведущие компании страны.
Напомним, что губернатор Свердловской области Денис Паслер в 2025 году поощрил премиями 46 победителей и призеров чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.
Ранее «Областная газета» писала о том, что десятиклассница из поселка Восточного представила Свердловскую область в финале конкурса «Ученик года».