В столице Среднего Урала в преддверии большого праздника состоится XVI Фестиваль для будущих мам. Участие в нем принимают женщины со сроком беременности от 24-х недель. С 10 октября по 26 ноября конкурсантки под наблюдением медицинской комиссии проходили подготовительный этап – занятия по хореографии, дефиле, актерскому мастерству, культуре речи и фитнесу, а уже завтра, 27 ноября, финалистки примут участие в заключительной шоу-программе.

Первый фестиваль состоялся двадцать лет назад, в далеком 2006 году, но тогда он проходил просто в формате конкурса. Со временем организаторы ушли от этого определения, решив, что по итогам мероприятия нет проигравших, ведь у каждой участницы есть главный приз.

«Главный призовой фонд у каждой женщины находится под её сердцем — это её будущий ребёнок. И смысл этого фестиваля не в получении подарков и призов, хотя они, конечно, традиционно будут. Главная его задача — показать беременную женщину. Успешную, активную, любящую, любимую, социально востребованную. Вместе с докторами, акушерами-гинекологами мы повторяем и будем повторять, что беременность — это не болезнь. Беременность — это самое замечательное состояние в жизни женщины и, собственно, вот таких замечательных женщин мы и показываем в рамках нашего фестиваля», – рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

К участию в заключительном шоу допускаются конкурсантки, успешно прошедшие предварительные этапы – в этом году их 12. Финал состоится завтра, 27 ноября, в Центре культуры «Урал».

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