IV Межкорпоративный кейс-чемпионат по наставничеству состоялся в Екатеринбурге. Событие объединило на площадке «Екатеринбург – ЭКСПО» команды восьми ведущих промышленных компаний России, включая «ФосАгро», «Норникель», «Сибур», «Т-Плюс», «АЛРОСА», «ВСМПО – Ависма» и УЗГА.

В центре внимания деловой программы – адаптация участников специальной военной операции. Представители власти и бизнеса договорились о создании систем наставничества для их интеграции в промышленность.

«Мы подняли этот важный вопрос на экспертной сессии «Производительность труда. Стажировки. Наставничество. Как промышленность реагирует на новые вызовы и регуляторные условия». На уровне государства и при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера многое делается для трудоустройства и трудовой адаптации участников и ветеранов СВО. И я искренне рад тому, что к разработке и внедрению передовых практик наставничества для участников и ветеранов СВО подключилось профессиональное сообщество специалистов в области HR и управления персоналом крупных промышленных предприятий. Сегодня мы видим заинтересованность и готовность работодателей к эффективному внедрению и выстраиванию внутри компаний системы наставничества для данной категории людей», – отметил в ходе экспертной сессии директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В рамках межкорпоративного кейс-чемпионата подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Национальное Агентство развития квалификаций» (АНО «НАРК») и АНО «Профтрекер». Документ направлен на разработку единых национальных стандартов и повышение квалификации наставников.

«Я уверен, что соглашение будет стимулировать развитие системы стандартизации наставничества в нашей стране и вовлечение все большего количества промышленных предприятий в этот процесс. Искренне рад тому, что зарождение будущего Движения Наставничества происходит именно на Урале, считающимся «сердцем» металлургической и машиностроительной промышленности России», – подчеркнул генеральный директор АНО «НАРК» Алексей Вовченко.

Генеральный директор АНО «Профтрекер» Анна Макарова отметила, что кейс-чемпионат является эффективной площадкой по обмену опытом обучения сотрудников и организации системы наставничества на предприятиях.

«По итогам кейс-чемпионата представители HR-сообщества, органов государственной власти, крупных компаний пришли к выводу о том, что есть потребность в организации целого Движения Наставников – среды, способной объединить опытных профессионалов разных предприятий и отраслей. И Урал будет первопроходцем в данном направлении», – отметила генеральный директор АНО «Профтрекер» Анна Макарова.

Соревновательная часть кейс-чемпионата включала решение практических кейсов по обучению молодых сотрудников.