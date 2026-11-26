Ельцин Центр отметил в Екатеринбурге свое 11-летие. С этим событием культурный центр поздравила дочь первого Президента России Татьяна Юмашева. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ельцин Центр остается местом притяжения, где и дети, и молодежь, и люди более старшего поколения находят для себя что-то важное и интересное. Я вижу, что многие с удовольствием приходят сюда, и сегодня пришли, чему мы очень-очень рады», – сказала Татьяна Юмашева.

К дате приурочили выпуск лимитированной коллекции «Автограф» от Merch Lab. Фирменным элементом коллекции стала хорошо узнаваемая подпись первого Президента России Бориса Ельцина. В коллекцию вошли куртки, утепленные жилеты, трикотажное поло, кейпы, футболки и бейсболки.

В качестве фотографа команда Ельцин Центра пригласили внучку первого президента – Марию Юмашеву. Она увлекается фотографией и выбрала моделями действующих сотрудников центра.

Программный директор Илья Смирнов поблагодарил команду Ельцин Центра и всех, кто приходит каждый день по делам, в кино, на лекции и экскурсии, в кафе и рестораны.

В честь 11-летия в культурном центре также состоялся концерт Флоры Бичахчян – финалистки национального отбора на «Евровидение» от Армении, «Ну-ка, все вместе!» и победительницы «Новой волны – 2026».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге презентовали уникальный альбом о демидовском производстве.