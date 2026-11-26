Второй год наш регион участвует в специальном проекте «Вызов», главная цель которого – сократить социальное сиротство, предотвратить разлуку детей с родителями и создать условия для возвращения их в родные семьи. Недавно, подводя предварительные итоги, заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что реализация проекта помогла кардинально поменять концепцию профилактической работы: перейти от идеи о том, что ребенка нужно спасать от неблагополучной семьи, к пониманию того, что прежде всего нужно помочь семье не стать неблагополучной.

Проект позволил объединить усилия разных учреждений и организаций, перейти от разрозненных мер поддержки к созданию единой системы сопровождения семьи. Сейчас в регионе действуют 59 межведомственных консилиумов, которые помогают комплексно оценить ситуацию в семье и подобрать меры поддержки, а также службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья», кабинеты примирения и согласия, активно привлекаются к работе некоммерческие организации.

О том, как идет работа по проекту «Вызов» в различных городах области, какое влияние она оказывает на судьбы людей – в материалах «ОГ».

Главное – не опоздать

«В работе с семьями в кризисной ситуации главное – не опоздать, – подчеркивает директор Центра социальной помощи семье и детям города Серова Оксана Калугина. – Когда поступает сигнал, что ребенок в опасности, на место выезжает мобильная бригада. За 2025–2026 годы специалисты совершили 173 таких выезда. Благодаря оперативности и взаимодействию с полицией и опекой удалось предотвратить 116 помещений детей в государственные учреждения».

Сами по себе цифры мало о чем говорят. Но за каждой из них стоят живые люди с нелегкой судьбой, которые получили шанс изменить, наладить свою жизнь. Проект «Вызов» помогает родителям не потерять своих детей, а детям – остаться в родном доме, а не оказаться в государственном учреждении. Конечно, простая истина, что ребенка не всегда нужно изымать из семьи, даже если в ней не все благополучно, и раньше была известна. Чтобы помочь матери и отцу осознать свою ответственность перед детьми и ради них избавиться от вредных зависимостей, устроиться на работу, привести в порядок жилье, нужна была система, объединяющая усилия нескольких ведомств. И она появилась благодаря проекту «Вызов». Именно он, по словам Татьяны Савиновой, стал катализатором глубоких изменений в сфере профилактики социального сиротства. То, что задумывалось как специальная инициатива, сегодня переросло в одно из ключевых направлений государственной семейной политики.

В Серове сумели выстроить разветвленную систему помощи семье и детям в самых разных ситуациях. Например, с прошлого года успешно реализуется инициатива «Академия осознанного родительства», в рамках которой социальные работники, психологи, врачи работают с подростками, будущими мамами и семьями в зоне риска.

«В этом году поступило 39 сигналов из женской консультации о возможности отказа от новорожденных, – говорит Оксана Калугина. – В двух случаях риск был реальным, но оба отказа удалось предотвратить, дети остались с мамами. Параллельно академии работает Кабинет согласия и примирения – площадка, куда приходят родители, оказавшиеся на грани развода. Здесь их не судят, а помогают услышать друг друга ради ребенка».

Такие разные судьбы

Бывает, что в сложную ситуацию попадает семья, благополучное течение жизни в которой нарушило несчастье. В поле зрения Центра социальной помощи семье и детям Серова попал мужчина, у которого после смерти жены опустились руки. Заботиться в одиночку о детях, в том числе и о ребенке с тяжелым диагнозом, ему оказалось не по силам, он начал злоупотреблять алкоголем.

«Можно было забрать ребенка из дома, но наши специалисты пошли другим путем – оставили детей с отцом и начали вести ежедневное сопровождение, – рассказывает Оксана Калугина. – Помогли мужчине найти работу и пройти реабилитацию в специализированном центре, устроили ребенка в детский сад. В итоге отец семейства бросил пить, и сейчас он сам волонтер нашего центра. В костюмах ростовой куклы – то панды, то медведя – помогает нам проводить праздники для детей».

Важное направление работы центра и восстановление в родительских правах, в которых они были либо ограничены судом, либо вовсе их лишены из-за аморального образа жизни. Чтобы точка невозврата не была пройдена, специалисты учат взрослых ответственности, умению слышать детей и заботиться о них. При поддержке областного министерства социальной политики к этой кропотливой работе подключили правозащитников, помогли с решением бытовых вопросов. В итоге матери и отцы восстанавливаются в родительских правах, дети снова оказываются дома, семьи через какое-то время снимаются с учета. Но многие родители нередко сами приходят в центр за советом: туда, где им однажды поверили и помогли.

Однажды пришлось вникать в ситуацию не пьющей, трудолюбивой, но педагогически некомпетентной мамы, старшие дети которой стали употреблять запрещенные вещества.

«Эта женщина была ограничена в родительских правах, потому что не могла справиться с воспитанием детей, – объясняет Оксана Калугина. – С ней работали педагоги, психологи объясняли, что попустительство вредит ребенку, что нужна дисциплина, контроль. Права на детей женщине вернули, но она не снята с сопровождения. За семьей закреплен куратор, мы ее ведем, присматриваем».

Не ради галочки в отчетах

Совместно с Серовским телевидением (СТВ) реализуется социальный проект «Я – мама!». Зрители видят истории женщин, которые сумели преодолеть себя, вернуть детей и начать строить счастливую семейную жизнь. Глядя на них, и другие матери, попавшие в трудную ситуацию, понимают, что выход есть всегда.

«Очень сложно было уговорить этих женщин выступить по телевидению, рассказать свою историю, – говорит Оксана Калугина. – Это понятно, город небольшой, многие друг друга знают. Но потом они признавались, что после выступления испытали облегчение. И к нам после этих выпусков начали другие женщины обращаться за помощью».

Прекрасные результаты дает инициатива «Крылья за спиной», реализуемая Центром помощи семье и детям совместно с клубом «Боевое братство». Ветераны боевых действий и специальной военной операции становятся наставниками для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Вместе с ребятами ветераны ходят в походы, участвуют в кулинарных мастер-классах, проводят время за обычными делами.

Такое сотрудничество оказалось взаимополезным: для многих подростков это первый опыт безопасных отношений со взрослым, которому можно доверять, а для ветеранов – это возможность убедиться, что нужен людям, обрести новый смысл в жизни.

Результат, по мнению Оксаны Калугиной, говорит сам за себя: в 2025 году не было ни самовольных уходов воспитанников из Центра, ни правонарушений. В этом году, после поступления подростков с девиантным поведением, дисциплина несколько пошатнулась, но благодаря работе с наставниками риск уходов и правонарушений снижается. А двое активистов ветеранского движения окончили Школу приемных родителей, чтобы принять детей в свои семьи.

Проект «Крылья за спиной» получил признание далеко за пределами Серова, был признан лучшей социальной инициативой Свердловской области и представлен на Всероссийском форуме «Вместе ради детей».

«Мы работаем не ради галочки в отчетах, – говорит Оксана Калугина. – Наши специалисты включаются в судьбу семьи и помогают ей справиться с трудностями. В нашем активе множество историй, когда папа бросает зависимость ради сына, а бывший воин становится старшим товарищем для подростка, у которого больше никого нет на свете. Нам удалось создать систему, в центре внимания которой находится человек и которая способна спасать».

В конце этого года специальный проект «Вызов» завершается, но работа по профилактике социального сиротства на этом не остановится. На базе накопленного опыта с учетом федеральных рекомендаций уже подготовлен региональный план мероприятий до 2030 года.

«Областная газета» является информационным партнером специального проекта «Вызов».

Ранее «Областная газета» писала о том, что проект «Вызов» помогает скрепить родственные узы.