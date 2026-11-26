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Вопрос: Нужно ли платить налог с подарка?

Отвечает Ольга Головачук, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева:

Ответ на этот вопрос зависит от того, кто и что вам подарил.

По общему правилу (пункт 18.1 статьи 216 Налогового кодекса РФ, далее — НК РФ) освобождаются от налогообложения (то есть налог платить не надо) любые подарки, полученные от членов семьи и (или) близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). Но это правило не будет применяться, если одаряемый в течение налогового периода (один год), когда получил подарок, хотя бы один день имел статус иностранного агента.

Также согласно указанному пункту не облагаются налогом подарки, полученные от других физических лиц, за исключением недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, цифровой валюты, долей, паев.

Если в качестве дарителя выступает организация или индивидуальный предприниматель, то освобождаются от налогообложения подарки, стоимость которых не превышает 4000 рублей (пункт 28 статьи 217 НК РФ).

В случае если одаряемые являются ветеранами, тружениками тыла или инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшими военнопленными во время Великой Отечественной войны, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, то подарок освобождается от налогообложения независимо от его стоимости.

Если подарок, который подлежит налогообложению, получен от организации — работодателя, то указанная организация и производит расчет налога, удерживая его из доходов работника. При этом стоимость подарка, учитываемая в расчетах, уменьшается на 4000 рублей, так как подарки в пределах этой стоимости не облагаются налогом. Налоговая ставка, которая в этом случае будет применяться, составит 13% (или 15%) для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Но если одаряемый в течение налогового периода (один год), когда получил подарок, хотя бы один день имел статус иностранного агента, то будет применяться ставка 30%.

В том случае, когда подарок получен от иного физического или юридического лица и подлежит налогообложению, обязанность по уплате налога возлагается на самого одаряемого.

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