Вообще-то, сам «виновник торжества» на церемонии не присутствовал. Фолиант весом в пятнадцать килограммов непросто транспортировать. Но с этим бы еще справились. Решающим стало другое. Фотоальбом под старинной серебряной обложкой (только ее вес – три кг), адресованный в 1902 году управляющему нижнетагильскими заводами Жонесу де Спонвилю, относится к коллекции драгоценных металлов Нижнетагильского музея-заповедника, поэтому – табу на выезд. Но в Екатеринбурге, в Историко-культурном центре развития демидовских территорий, состоялась презентация альбома, подготовленного на основе оригинала 1902 года, – с масштабным научным наполнением.

«Неужели кто-то вспомнил, что мы были…»

В 1990-х в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» проходила международная конференция по сохранению индустриального наследия. Антиквар из Франции Морис Барюш заявился с темой портретов из оказавшегося у него по случаю альбома. Альбом был связан с его соотечественником горным инженером Анатолем Жонес де Спонвилем, но также – и с Нижним Тагилом, ведь Спонвиль многие годы был управляющим заводами Демидовых. Собственно, на 50-летие службы делу Демидовых альбом и был подарен юбиляру. «Анатолю Октавовичу Жонес Спонвилю от тагильцев» – такой была лаконичная надпись на обложке. А дальше – сплошная ­неизвестность.

Сто человек, запечатленных на фотопортретах, явно были связаны с демидовским производством, но… подписаны были всего 30 процентов портретов. Кто же остальные? Сотрудники Нижнетагильского музея взялись за дело. За относительно короткий (для науки) срок сумели определить 70 человек из 100. Увидев горячую заинтересованность уральцев и эффективность музейных поисков, Морис Барюш преподнес фолиант в дар Нижнему Тагилу.

«Про фотографии было понятно, что это кто-то из работников заводоуправления, кто пожелал, чтобы его портрет был подарен в составе альбома, – рассказывает Дарья Симонова, главный хранитель Нижнетагильского музея-заповедника. – Раньше было принято преподносить фотографии в дар – чтобы тем самым о себе напомнить. Это был акт доверия, ведь портрет оставался у того, кому подарен, в семье, на века. А этот альбом был создан в свое время общественным сбором: каждое заводоуправление вносило средства. Общая стоимость составила 300 рублей серебром, а сам альбом был заказан в Санкт-Петербурге на известной альбомной и переплетной фабрике Александра Петерсена. Дорогое издание и стало престижным подарком Спонвилю. Но кто поздравил его? Кто эти люди?» К месту пришлась цитата из большой Истории: «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…».

В наш скоростной век, заточенный на успех «везде и быстро», сложно представить человека, который не на года даже – на десятилетия посвятил бы себя единственному, локальному делу. Например, разгадке этой «головоломки». В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» им стала Светлана Клат, историк, краевед, один из ведущих исследователей истории Демидовых. На презентации Светлана Адольфовна поправила протокол церемонии: «Но я же не одна! Великое спасибо Демидовскому фонду, который предоставил возможность поработать в столичных архивах». Но в ответ коллеги уточнили: Светлана Адольфовна – специалист такого класса, что «у нее ни одна мышь (читай: фактическая неточность) не проскочит». А ведь предстояло годами работать «со многими ­неизвестными».

«Биографии таких людей, как академик Карпинский, «ртутный король России» Ауэрбах более-менее известны. Но попадались люди, о которых мы ничего не знали, в основном – служащие на низовых должностях в Нижнетагильском округе. Чтобы идентифицировать, пришлось просмотреть, сличать, перепроверять сотни фотографий. У кого-то была внешняя похожесть. Попробуй узнай, кто есть кто. Например, юристы братья Кларк настолько похожи внешне, что мы так и не сумели точно определить их инициалы, представили краткие биографические сведения всех братьев Кларк. Инженер Илиодор Урбанович был идентифицирован по ордену святого Станислава, еще одного инженера узнали по фото его дочери – фамильное сходство поразительное, но мы предупредили о своем предположении», – рассказывает Светлана Клат.

Равный среди равных

Она говорит уже о том альбоме, который подготовлен и издан сегодня, на основе раритетного альбома 1902 года. Если в начале краеведческих и музейных поисков, связанных с реликвией, была мысль сделать репринтное переиздание, то со временем возникла идея более дерзкая. Не только восстановить из небытия необозначенные в оригинале имена-судьбы, но пусть героем станет и сам Анатоль Октавович Жонес де Спонвиль. Он известен большинству по анекдотической характеристике в романе Мамина-Сибиряка «Горное гнездо», а на самом деле, попав на нижнетагильские заводы в молодости, после окончания Высшей горной школы Парижа, он верой и правдой служил делу Демидовых более 50 лет. За верную полувековую службу России в 1902 году в Нижнем Тагиле в честь Спонвиля устроили масштабные юбилейные торжества и преподнесли тот самый памятный альбом в серебряном окладе. Созданный в единственном экземпляре.

Современное издание, которое состоялось под эгидой Международного Демидовского фонда на основе раритета 1902 года, представляет собой уже не только собрание фотографий. Восстановлены имена-судьбы сподвижников Спонвиля – уральских инженеров, ученых, управленцев, врачей, юристов, дана максимальная информация о каждом из ста. Здесь же – равный среди равных – и сам мсье Спонвиль, итальянец по рождению, гражданин Франции, отдавший свой талант Уралу, который он называл жемчужиной.

«В будущем году исполняется 35 лет нашему фонду. И практически в самом начале его становления, в 1996-м, мы получили в дар старинный альбом, адресованный когда-то Жонесу де Спонвилю, – сказал на презентации Эдуард Россель, президент Международного Демидовского фонда. – Спустя 30 лет – новое содержательное издание, рассказывающее о том, кто был сам Спонвиль и его сподвижники. Я обычно читаю быстро, за ночь могу одолеть страниц 400. Но тут я сам себя остановил: нет, надо читать помедленнее, на фотографиях – люди, которые создавали промышленность будущей Свердловской области. Тем более – промышленность Нижнего Тагила, который уникален в принципе: здесь появился первый паровоз, железная дорога, первая коксовая машина, доменная печь, здесь был создан полный цикл производства черного металла – вся технология в одном месте. И эти люди так или иначе имели к этому отношение. Значит, надо знать – кто они».

По-демидовски: «Acta non verba»

Прямо с презентации экземпляры подарочного альбома отправились в Староуткинск, Бисерть, Нижнюю Салду, Невьянск, Нижние Серги, Верхнюю Салду, в Пермский край – представители демидовских территорий Урала приехали на событие. Но демидовские территории есть и в других регионах. Международный Демидовский фонд ведет сегодня научную, мемориальную, краеведческую и издательскую работу в 27 субъектах России, исторически связанных с деятельностью и наследием знаменитой династии. И даже этим изданием Фонд подтвердил свою приверженность родовому девизу Демидовых: «Acta non verba» – «Не словами, а делами». Для тех же, кто не смог приехать на церемонию, велась многоканальная ­онлайн-трансляция. А сами альбомы будут переданы во все институты, библиотеки, способные весомо приумножить знакомство россиян (и не только) с уникальным изданием и его ­героями.

Новая книга-альбом начинает жить своей жизнью. Активной, просветительской. А в музейной тишине продолжается судьба той, с которой все началось. Сегодня альбом, презентованный Спонвилю современниками, представляет собою и художественный артефакт. Однажды он был представлен в Нижнем Тагиле на «выставке одного экспоната». Ну а для тех, кому не посчастливилось увидеть, коротко упомянем: издание 1902 года облагорожено массивной, во всю обложку, серебряной накладкой, литые детали и застежки – тоже из серебра. Позолочены горные молоточки, украшающие альбом, и обозначение 50-летия службы Спонвиля. В изготовлении альбома использовалась кожа и шелковая муаровая ткань. А еще у издания есть ножки-подставки. Для удобства работы с фолиантом. Наши предшественники подумали даже об этом.

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