В центре Екатеринбурге стартовали реставрационные работы на колокольне храма Большой Златоуст, их планируется завершить к октябрю 2007 года. Кроме того, в следующем году вокруг храма благоустроят территорию, сообщили в фонде Святой Екатерины, при поддержке которого проходит реставрация.

Колокольня является главной архитектурной особенностью здания. На первом ярусе звонницы висит 16-тонный колокол высотой 5 метров, диаметром 3 метра, который в царское время именовался «Большим Златоустом». На верхнем ярусе расположены малые колокола.

Сейчас их звон стал приглушенным, а с улицы можно увидеть, что арочные проемы колокольни закрыты. Эта вынужденная мера, необходима для проведения внутренних реставрационных работ. Из-за того, что колокольня открыта с четырех сторон, стоит на пересечении центральных улиц и не защищена рядом стоящими высокими зданиями, внутрь попадали и скапливались атмосферные осадки, что приводило к намоканию и разрушению покрытий.

«Из-за открытых арочных проемов колокольня храма более 13 лет оставалась незащищенной от осадков, что привело к постепенному разрушению штукатурного слоя стен. Сейчас мы активно устраняем последствия многолетних дождей и снегопадов: занимаемся ремонтом перекрытий и оштукатуриванием внутренних стен колокольни на двух уровнях. Это достаточно большой объем работ. А в следующем году приступим к обновлению фасада площадью 4 тыс. кв. метров с заменой декоративных элементов, а также благоустроим территорию вокруг храма», — комментирует руководитель проекта Надежда Новопашина.

Напомним, восстановление храма началось в 2006 году по частично сохранившимся чертежам, а также на основании картин, старинных фотографий и описаний в книгах. В результате общий вид и фасады Большого Златоуста — точная воссозданная копия храма, утраченного в 1930 году.

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