В школах Нижнего Тагила запустили образовательный проект «Тагильский патент». Он поможет подросткам перейти от школьных поделок к реальным инженерным разработкам и научит их защищать свои права на изобретения. Инициаторами выступили городское управление образования и Городская станция юных техников (ГорСЮТ).

Искать идеи для будущих разработок школьники начали еще в начале ноября на онлайн-акции «Найди проблему – придумай решение». Организаторы предложили им присмотреться к повседневным неудобствам – как в быту, так и на улицах города. В качестве ориентира школьникам привели понятные задачи: например, разработать устройство, защищающее смартфон при падении экраном вниз, или предложить способ улучшить освещение во дворе. Свои концепты ребята публикуют в школьных интернет-сообществах с хэштегом #ТагильскийПатент_МояИдея – авторам самых удачных инженерных решений эксперты помогут доработать прототипы и оформить на них права. Чтобы побороться за поддержку наставников и дойти до патента, авторам идей нужно до конца ноября подать официальную заявку на сайте Городской станции юных техников.

«Если у ребенка есть интересный проект, претендующий на изобретение, мы поможем довести его до логического финала. Подскажем, как правильно описать свою идею, проверить, не делал ли уже кто-то что-то похожее. Далее мы подключаем наставников – педагогов, инженеров, которые помогут усовершенствовать исходный проект и будут развивать у учащихся инженерные компетенции», – рассказала директор Городской станции юных техников Светлана Семячкова.

В штаб экспертов, который будет курировать юных изобретателей, вошли не только учителя физики, информатики и педагоги дополнительного образования, но и действующие специалисты промышленных предприятий города. По задумке авторов проекта, такая связка позволит школьникам познакомиться с реальными техническими профессиями, а предприятиям – присмотреться к будущим кадрам.

В течение учебного года ребята будут дорабатывать свои прототипы и документацию вместе с наставниками, чтобы весной представить готовые изобретения на областных и федеральных конкурсах.

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