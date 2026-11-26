Во время празднования Дня святой великомученицы Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга, – 7 декабря пройдет Крестный ход. Движение транспорта на центральных улицах будет временно ограничено. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.

С 11:30 до 12:30 движение транспорта будут оперативно прекращать по мере прохождения участников крестного хода на следующих участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

по улице Пушкина, от Малышева до площади Труда.

Во время Крестного хода по всему маршруту усилят меры безопасности для участников шествия, пешеходов и водителей.

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