Сегодня, 27 ноября, по народному календарю отмечают Филиппов день (по имени апостола Филиппа) или Куделицу. В старину эта дата служила последним рубежом перед началом строгого Рождественского поста. Подробнее о традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «ОГ».

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Главным обычаем Филиппова дня было щедрое застолье. Хозяйки готовили мясные блюда, густые щи и пироги, созывая за стол родню и соседей. Считалось, что сытная трапеза притягивает в дом благополучие на весь будущий год.

Второе название праздника – Куделица – связано с подготовкой волокон льна или шерсти для прядения. С этого дня женщины начинали собираться в одной избе, чтобы вместе прясть, ткать и петь песни. По поверьям, одежда, созданная в этот период, обладала особой силой и защищала от болезней всю зиму.

Не забывали и о домашней магии. Чтобы задобрить домового и заручиться его защитой в холода, ему оставляли у печи или на чердаке хлеб и молоко. Незамужние девушки в эту ночь гадали на суженого. Также 27 ноября завершался сезон свадебных гуляний: те, кто не успел сыграть свадьбу до Филиппова дня, откладывали торжество до весны.

ПРИМЕТЫ: ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЛИ ПО ПОГОДЕ

По Филиппову дню судили о будущем урожае и характере зимы. Основные приметы были такими:

Иней на деревьях утром – к хорошему урожаю овса;

Дождь – к урожаю пшеницы;

Ясная и солнечная погода – к скудному урожаю в следующем году;

Сильный мороз – к ранней и суровой зиме;

Скрип снега под ногами – к продолжительным морозам;

Пасмурное небо – к ненастному маю.

Филиппов день считался последним рубежом перед постом, поэтому и запреты в эту дату были соответствующими. Наши предки верили, что нарушение правил может навлечь на дом неприятности на всю зиму.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 НОЯБРЯ

Ссориться и сквернословить. Конфликт, вспыхнувший накануне поста, мог затянуться надолго и принести в семью беды;

Жадничать и отказывать в помощи. Скупость и отказ подать милостыню сулили бедность, а вот щедрость, наоборот, считалась добрым знаком;

Давать и брать в долг. Под запретом были не только деньги, но и хлеб с солью – считалось, что вместе с ними из дома уйдут достаток и благополучие;

Лениться. Безделье в этот день могло обернуться нуждой и финансовыми трудностями на весь следующий год;

Оставлять иглы на виду. Острые предметы на столе или открытых местах, по поверьям, притягивали в семью неприятности;

Ходить в лес без крайней нужды. С этого времени начинались «волчьи свадьбы» – хищники сбивались в стаи, становились агрессивными и представляли особую опасность для путников.

Ранее «Областная газета» писала о том, как наши предки отмечали Анну Холодную.