Дорожники вывели на региональные трассы 389 единиц снегоуборочной техники. Для противогололедной обработки использовали почти 5 тыс. кубометров песко-соляной смеси и 25,4 кубометра песка. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, за минувшие сутки снег убирали 286 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 20 автогрейдеров и 50 единиц прочей техники. Управление автодорог круглосуточно следит за состоянием магистралей.

Снег прошел по всей области. Местами отмечалось налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. Ограничения движения на региональных трассах не вводились.

Согласно прогнозу, 27 ноября снегопад продолжится, на севере и востоке Свердловской области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах, порывы ветра до 15 м/с.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что дорожники и муниципальные коммунальные службы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность движения по трассам и дорогам в территориях, и призвал уральцев учитывать погодные условия при планировании поездок.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловчан предупреждают об ухудшении погоды с 27 ноября.