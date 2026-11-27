Кризисную квартиру «Новая жизнь» во втором отделении Дома ребенка, расположенном в Сысертском районе, журналисты «ОГ» уже посещали в июне – сразу после открытия. Ее создали для молодых мам, в том числе и несовершеннолетних, которые по каким-то причинам разлучены с ребенком или нуждаются во временной поддержке. И вот мы снова едем туда, чтобы посмотреть, как реализуется совместный проект министерства социальной политики Свердловской области и АНО «Сильное поколение», каких результатов удалось добиться за полгода.

Первые выпускники

…Заезжаем через ворота на огороженную забором просторную территорию. Среди соснового леса стоит светло-желтое двухэтажное здание, а вокруг несколько ярко раскрашенных игровых площадок, откуда доносятся детские голоса и смех – у малышни (в отделении находятся дети в возрасте до четырех лет) по расписанию время пребывания на свежем воздухе.

Заходим в здание и прежде всего интересуемся у встретившего нас заместителя главного врача Ольги Розиной, как поживает молодая мамочка Софья и ее сын Егор, с которыми наши коллеги познакомились в первый визит в кризисную квартиру и о которых написали в газете.

«У них все отлично, – говорит Ольга Леонидовна. – Софья вышла замуж, муж увез ее с сыном к себе – в южные края. Проводили мы в новую жизнь и еще одну маму с ребенком, недавно созванивались, у нее все складывается хорошо. Сейчас в кризисной квартире проживают три семьи. Сегодня должна приехать еще одна мама с ребенком».

Кризисная квартира в поселке Вьюхино рассчитана на совсем юных женщин – либо несовершеннолетних, либо недавно ставших совершеннолетними. В этом ее уникальность, но в этом и особая сложность для специалистов. Работать приходится с мамочками 14, 15, 19 лет, которые, по сути, сами еще дети и к тому же выросли не в очень благополучных семьях. Их приходится учить всему: пеленать, кормить ребенка и правильно за ним ухаживать, а также вести хозяйство – готовить, стирать, прибирать.

«Они еще не понимают, что такое быть мамой, – объясняет Ольга Розина. – Поэтому с ними занимаются психологи, педагоги, педиатры, специалисты по социальной работе, старший воспитатель, учат азам родительства. Кроме того, мамочки ходят на ЛФК, массаж, физиолечение – пользуются всеми услугами нашего отделения».

Обстоятельства, из-за которых женщины с детьми сюда попадают, самые разные, но все нерадостные. У одной не складываются отношения с собственной матерью, которая имеет свои взгляды на воспитание внука и устраивает дочери скандалы. У другой нет ни родных, ни жилья. Третья не понимает, что делать с ребенком, появление которого нарушило все планы. У четвертой… В общем, сколько людей, столько историй. Но задача у сотрудников социальных служб, в том числе и кризисной квартиры, одна – не дать распасться кровным узам, сделать все возможное, чтобы ребенок остался с мамой.

Большие надежды

Поднимаемся на второй этаж, где расположена квартира «Новая жизнь». В ней имеются гостиная, гардеробная, кухня и три жилые комнаты. Веселые шторы на окнах, удобные диваны и кресла, детские кроватки, пеленальные столики, манежи, множество мягких игрушек – все создает ощущение домашнего уюта.

Раньше здесь размещалась одна из групп второго отделения Дома ребенка, но благодаря проекту «Вызов» много детей вернулись в семьи – родные или замещающие. Освободившееся помещение перепрофилировали и обустроили за счет средств благотворителей 15-й «Екатерининской Ассамблеи», которые по достоинству оценили идею некоммерческой организации «Сильное поколение» по созданию кризисной квартиры.

В квартире мы застали две семьи – 19-летнюю Ксению с полуторагодовалой дочкой Настей и 18-летнюю Машу с семимесячным сыном Яном. Третья мамочка отсутствовала – уехала на занятия в школу. Знакомимся.

Ксения приехала сюда из Алапаевского района. Честно признается, что с дочкой не справлялась – не умела ухаживать за ней, раздражалась, злилась, старалась часто и надолго оставить ребенка бабушке. Однако беседы с соцработниками, страх лишиться родительских прав заставили согласиться на пребывание в кризисной квартире. И она об этом не жалеет.

«Здесь я научилась справляться со своими эмоциями, уже не вспыхиваю по пустякам, – рассказывает Ксения. – Теперь я знаю, как заботиться о Настеньке, как ее развивать. Она – мой маленький лучик».

Налаживается у Ксении и личная жизнь. Она познакомилась по Интернету с молодым человеком, все ему о себе рассказала, но его это не оттолкнуло. Он и с Настей пообщался, и с заведующей кризисным отделением Людмилой Вьюхиной, которую Ксения считает чуть ли не «второй мамой». Ей парень понравился.

«Мы с Ксенией землячки, обе из Алапаевского района, и ее молодой человек оттуда же, – говорит Людмила Олеговна. – Он не женат, серьезный, желает построить семью. Мне кажется, они очень подходят друг другу».

Есть у Ксении планы и по поводу будущей работы. Она девять лет занималась волейболом и футболом, хочет попробовать стать учителем физкультуры или тренером. Что ж, профессии интересные, востребованные и перспективные.

Маша, в отличие от яркой и активной Ксении, тихая, скромная, молчаливая. Она – сирота, приехала из Сухого Лога. Своего малыша с рук не спускает, обнимает, целует, и он льнет к мамочке.

«Маша очень серьезная, она продолжает заочно учиться в Сухоложском многопрофильном техникуме, – рассказывает Людмила Вьюхина. – Как сироте ей уже выделили квартиру в новом доме. Пока Маша с сыном находятся у нас, социальные работники с помощью спонсоров и благотворителей покупают все необходимое – мебель, бытовую технику, вплоть до посуды и штор».

Что там впереди

Если Ксения смотрит в будущее с оптимизмом, хочет поскорее вернуться домой, то Маша не скрывает, что боится покидать кризисную квартиру, оказаться один на один с трудностями. Людмила Вьюхина ее успокаивает, объясняет, что без сопровождения социального работника она не останется, ее будут навещать, помогать. И при желании она всегда может позвонить сюда – в ставший родным дом в поселке Вьюхино, поделиться проблемами, получить совет.

«Сопровождение семей после выхода из кризиса очень важно, – подтверждает исполнительный директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева. – Оно необходимо в течение как минимум шести месяцев, а в идеале – до двух лет. Есть у нас и семьи, которые мы будем вести по жизни за руку, пока детям не исполнится 18 лет. Наша организация таким сопровождением занимаемся. Наш координатор из службы заботы хотя бы раз в месяц связывается с семьей, узнает, как дела, может навестить, попить чаю, пообщаться».

Кроме того, у «Сильного поколения» есть свой чат во «ВКонтакте», куда можно обратиться с любым вопросом, где размещается информация об изменениях в законодательстве, новых пособиях, бесплатных мероприятиях для детей, возможности получить одежду, обувь, продуктовые наборы.

«О помощи люди просят, когда им уже совсем плохо, – говорит Кристина Якушева. – Но бороться с кризисом легче на ранней стадии. Поэтому так важна проактивная позиция, превентивные меры борьбы с социальным сиротством».

«Мечтаю, чтобы каждый ребенок жил в семье»

Кристина Якушева, исполнительный директор АНО «Сильное поколение» (Екатеринбург), член Общественно-экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка:

«Мы уже давно занимаемся комплексной поддержкой семей с детьми, оказываем им психологическую, юридическую, материальную помощь. А проект «Вызов» открыл перед нами новые перспективы. Мы не могли не заметить такую проблему: все социальные учреждения стационарного типа рассчитаны на детей либо от нуля до четырех, либо от пяти до восемнадцати лет, но нет мест, куда можно было бы помещать молодых мам (в том числе несовершеннолетних) вместе с детьми на время, пока специалисты помогают им выйти из кризиса. Так родилась идея об открытии кризисной квартиры.

Руководство дома ребенка идею поддержало и вышло с инициативой в министерство социальной политики Свердловской области. Там проект одобрили, и мы заявились с ним на благотворительный аукцион «Екатерининская Ассамблея», получили финансирование в размере 10,5 млн рублей.

Благодаря проекту «Вызов», направленному на предупреждение социального сиротства, много деток из второго отделения дома ребенка разошлись по семьям, и мы перепрофилировали освободившиеся помещения за счет гранта. Сделали ремонт, купили мебель, оборудование и в День защиты детей открыли квартиру временного проживания мамочек с детьми. Здесь они учатся ухаживать за ребенком, налаживать с ним отношения, повышать свои родительские компетенции. Параллельно с детьми работают логопеды, психологи, врачи, специалисты помогают мамам решить их проблемы.

Нам очень приятно, что эта квартира не пустует, что она востребована. Межведомственные консилиумы, которые были созданы в регионе в ходе реализации проекта «Вызов», направляют сюда женщин с детьми, и бывают моменты, когда образуется очередь из желающих заселиться.

На мой взгляд, очень правильно размещать такие квартиры на базе госучреждения. Тут прекрасные специалисты, которые работают и с детьми, и с мамочками, имеют огромный опыт, могут дать грамотный совет. Семье, попавшей в сложную ситуацию, обеспечивается не просто проживание, а социализация.

Органы власти заинтересованы в сильных партнерах, и интеграция некоммерческих организаций в систему государственной помощи семьям с детьми дает прекрасный результат. Зачастую мы можем гибко и оперативно делать то, на что у государства не хватает ресурсов, каких-то возможностей.

Наша некоммерческая организация уделяет большое внимание работе с бизнесом, мы налаживаем сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности, взгляды на благотворительность. В этом году нам удалось привлечь порядка 30 млн внебюджетных средств на реализацию проектов.

Мы поддерживаем тесную связь со всеми субъектами профилактики, при необходимости подключаем своих специалистов к решению проблем семей с детьми. К примеру, наш психолог выезжает в отдаленные территории, если там возникает сложная ситуация и требуется экспертная помощь. Так, в начале декабря он поедет в Карпинск, будет несколько дней работать в социально-реабилитационном центре с детьми, подвергшимися насилию.

АНО «Сильное поколение» работает уже с 31 муниципалитетом, и надеюсь, что в следующем году охватим всю Свердловскую область.

Для нас очень важно не заниматься профанацией, а реализовывать проекты с измеримым социальным эффектом. И самая моя большая мечта, что когда-нибудь в стационарных учреждениях государственного воспитания не останется ни одного ребенка, все дети будут жить в родной или в крайнем случае в замещающей семье.

Конечно, государственные организации помощи семьям с детьми должны быть, но пусть это будут полустационары или службы социальных нянь. Самое главное – не разлучать ребенка с мамой, потому что ее не заменит ни один даже самый заботливый воспитатель».

От редакции:

25 ноября 2026 года пришло сообщение, что исполнительный директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева за высокий профессионализм, значительный вклад в защиту семьи и детства получила Благодарность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Мы от души поздравляем Кристину Анатольевну и желаем ей и ее команде дальнейших успехов.

«Областная газета» является информационным партнером специального проекта «Вызов».

Ранее «Областная газета» писала о том, что проект «Вызов» помог почти на треть сократить число детей в соцучреждениях.