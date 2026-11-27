Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги работы за 2026 год по повышению безопасности движения на региональных трассах. Специалисты оборудовали пешеходные зоны, остановочные комплексы, установили освещение и нанесли разметку — эти меры снижают аварийность на дорогах, рассказал глава региона в своих социальных сетях.

«На некоторых участках элементы, повышающие безопасность дорожного движения, появились вообще впервые. Такие меры позволяют нам снижать аварийность на дорогах. По данным регионального Минтранса на ноябрь этого года, в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, количество ДТП снизилось почти на 7%, количество погибших — на 13,3%. Продолжим эту работу в следующем году», — написал Денис Паслер.

Как рассказал глава региона, в 2026 году специалисты оборудовали более 40 километров барьерных и пешеходных ограждений, установили почти 1,4 тыс. дорожных знаков и 3 тыс. сигнальных столбиков, нанесли свыше 1,6 тыс. километров дорожной разметки, обустроили около 3 километров тротуаров и 1 километра наружного освещения, оборудовали 26 автобусных остановок.

Около 2 километров новых тротуаров появилось на автодороге Каменск-Уральский — Позариха — Беловодье. Еще 465 метров — на подъезде к Ирбиту в районе мотоциклетного завода.

Наружное освещение обустроили на участках региональных трасс в районе деревни Голышева и в Березовском городском округе.

Кроме того, на Серовском тракте в районе Верхней Туры оборудовали площадку для отдыха водителей и стоянки транспортных средств.

Отметим, работы проходили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказывал об итогах ремонтов мостов и дорог к малым населенным пунктам.

Ранее «Областная газета» писала, что в 2026 году в Свердловской области отремонтировали 257 км дорог регионального значения.