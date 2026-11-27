Будущие машинисты первых составов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в первом квартале 2027 года пройдут стажировку на заводе «Уральские локомотивы», где идет работа над сборкой поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Стажировка в Верхней Пышме станет для них вторым, уже практическим этапом обучения. Сейчас машинисты прошли теоретический курс по устройству и принципам работы отечественного высокоскоростного электропоезда. Учебный модуль подготовил Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта. В программе – особенности управления новым электропоездом и его конструктивные характеристики. В обучении также приняли участие бортинженеры и преподаватели учебного центра дирекции скоростного сообщения РЖД.

Всего на высокоскоростной магистрали будут работать 45 локомотивных бригад, уточняется в сообщении.

Напомним, заводские испытания первого головного поезда для ВСМ планируется начать летом 2027 года. Сейчас на уральском предприятии идет монтаж оборудования в кузова первых двух опытных образцов. Всего до конца 2028 года на линии между двумя столицами планируется задействовать 28 высокоскоростных составов уральского производства. А к 2030 году их парк увеличат до 43 единиц.

Высокоскоростной поезд для ВСМ сможет перевозить около 460 пассажиров при эксплуатационной скорости до 360 км/ч (конструкционная – до 400 км/ч). Открытие движения по магистрали Москва – Санкт-Петербург длиной 679 км запланировано на 2028 год, время в пути составит 2 часа 15 минут.

Ранее «Областная газета» писала о том, что первый российский высокоскоростной поезд готовится к испытаниям в Свердловской области.