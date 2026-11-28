Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич Иванов отметил 100 лет. С юбилеем его поздравили представители администрации уральской столицы. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Михаил Алексеевич Иванов родился 27 ноября 1926 года в деревне Ченыкаевка Татищевского района Саратовской области. В первые годы Великой Отечественной войны он работал в тылу: был учетчиком тракторной бригады машинно-тракторной станции и счетоводом в колхозе. В декабре 1943 года, когда Михаилу Алексеевичу было 17 лет, его призвали в армию. До мая 1944 года он служил в запасном стрелковом полку, после чего его отобрали для обучения в военной авиационной школе пилотов в Ртищеве. Позднее он поступил в Балашовское военное авиационное училище, был переведен во Вторую школу авиамехаников в Вольске. После ее окончания служил авиационным механиком.

После войны посвятил жизнь военной авиации. Работал летчиком-инструктором, готовил молодых пилотов, затем занимал должность старшего инспектора-летчика Приволжского военного округа. В 1969 году заочно окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе.

За годы службы освоил около десяти типов самолетов и провел в воздухе 6 530 часов. В 1983 году уволился в запас в звании полковника.

Михаил Алексеевич Иванов награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и другими государственными и ведомственными наградами.

Ранее «Областная газета» писала, что в Нижнем Тагиле поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны.