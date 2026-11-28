В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Завтра, 29 ноября, местами на территории региона прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

Спасатели призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

По возможности следует переждать непогоду дома. Но если выйти все же нужно: одевайтесь по погоде, выбирайте обувь на рельефной подошве, передвигайтесь небольшими шагами. Будьте предельно внимательны у дорог, особенно возле остановок и на нерегулируемых переходах. В условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы на одежде. Обходите шаткие конструкции, рекламные щиты, линии электропередачи.

Водителям рекомендуют отложить дальние поездки, выбирать пониженную скорость, избегать резких маневров и торможений, особое внимание проявлять при приближении к пешеходным переходам, не парковать автомобили под деревьями и вблизи рекламных конструкций.

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.

По информации Уральского гидрометцентра, кратковременные снегопады 28 ноября еще вероятны на юге Свердловской области, в воскресенье прекратятся. На следующей неделе на Средний Урал придут холода, температура понизится до −13…−19 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, ожидается переменная облачность, низовая метель, гололедица. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с. Температура ночью опустится до −15 градусов, днем до −7 градусов.

В понедельник, 30 ноября, облачно с прояснениями, поземка, гололедица на дорогах. Сильный ветер сохранится, с порывами до 18 м/с. Температура ночью −6…−11 градусов, днем −4…−9 градусов.

Во вторник,1 декабря, облачно с прояснениями, небольшой, на севере региона местами умеренный снег. Снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура ночью по области опустится до −12 градусов, на севере региона до −17 градусов, днем ожидается до −10 градусов, на севере области до −15 градусов.

Ранее «Областная газета» писала, что спасатели предупредили свердловчан о сильном мокром снеге.