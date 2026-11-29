Свыше 150 млн рублей на компенсацию расходов на ЖКУ для льготных категорий граждан получит Свердловская область в 2026 году. Средства поступят в рамках федеральной поддержки: правительство РФ выделило на эти цели почти 5,8 млрд рублей для 35 регионов, заявивших о потребности в дополнительном финансировании. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства России Михаилом Мишустиным, деньги направят в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Свердловская область вошла в число получателей — ее объем субвенции составляет 150 360,2 тыс. рублей.

Компенсацию стоимости жилищно‑коммунальных услуг в размере до 50% смогут получить отдельные категории граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, а также люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, говорится в сообщении правительства РФ.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская область вошла в число регионов, которые получат дополнительное федеральное финансирование на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.