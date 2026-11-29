Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчанок с Днем матери. Он подчеркнул, что государство рассматривает поддержку семей и материнства как ключевую задачу. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.

Дорогие женщины, поздравляю вас с Днем матери!

Мама всегда является первой и самой главной любовью ребенка. Вы учите детей не бояться трудностей и верить в себя, закладывая самый прочный фундамент жизнелюбия, на котором потом строится вся их счастливая жизнь.

Наше государство рассматривает поддержку семей и материнства как ключевую задачу. Убежден, что именно крепкая семья и забота о матерях составляют основу благополучия и будущего нашей страны. На федеральном и региональном уровнях последовательно реализуются меры, направленные на создание достойных условий для рождения и воспитания детей.

Радует, что семья становится местом, где укореняются патриотизм и любовь к Родине, – через рассказы матерей о родном крае, о подвигах предков и о ценностях, которые делают нашу страну сильной и единой. Вы воспитываете достойных граждан, готовых трудиться на благо Родины и защищать ее интересы.

Поэтому особая благодарность в этот день матерям военнослужащих, которые ждут и поддерживают Защитников нашей страны. Ваша поддержка, вера и материнская молитва становятся для бойцов надежным тылом, а ваша стойкость заслуживает самого глубокого уважения.

Спасибо вам за это ежедневное служение, за бессонные ночи и за ту огромную любовь, которую вы дарите детям.

Желаю вам крепкого здоровья, простого женского счастья, поводов для гордости за своих детей и мирного неба над головой!