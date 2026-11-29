XXIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» раскрыл насыщенную программу мероприятий, которые пройдут с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге. Площадками станут Дом кино и Ельцин Центр. Все события — бесплатные, но нужна предварительная регистрация, сообщили организаторы.

В день открытия в Доме кино, 1 декабря в 19:00, зрителей ждет показ дебютной картины Антона Нефедова «За нашим домом сад» (18+). Премьера фильма состоялась на фестивале «Окно в Европу» в августе 2026 года, где «За нашим домом сад» получил главный приз игрового конкурса.

2 декабря в Доме кино (начало в 18:30) состоится премьера фильма Алексея Федорченко «Приключения мозаик на земле и под» (12+). Параллельно пройдет презентация книги Лидии Канашовой и Алексея Федорченко «Начальник сказок».

3 декабря в Ельцин Центре (с 14:15) Сергей Капков представит сразу две свои работы: «В Союзе с мультфильмами. О связи времени и кино, о судьбах и мультипликации» и «Смена кадров. Возрождение российской анимации» (12+).

Особое место в афише занимает концерт 4 декабря в Ельцин Центре. В 19:00 прозвучит программа «Ностальгия по настоящему. Музыкальная поэзия Микаэла Таривердиева» с участием Алексея Гориболя, Веры Таривердиевой и солистов Урал Оперы (12+).

Завершит фестивальную неделю 5 декабря презентация трибьют-альбома «Над домами», посвященного поэту Борису Рыжему (начало в 14:00, Дом кино, 12+).

Помимо ключевых событий, гостей ждут творческие встречи с режиссером Семеном Серзиным и мультипликатором Юрием Томиловым, показы музыкальных фильмов о Вадиме Пальмове и Вадиме Бибергане, а также мастер-классы и лекции — в том числе цикл занятий по нейросетевому кино. Отдельной частью программы станут спецпоказы к 90‑летию «Союзмультфильма» и конкурсные просмотры. Полная программа опубликована на сайте фестиваля.

«Областная газета» является информационным партнером фестиваля.

Ранее «Областная газета» опубликовала эксклюзивное интервью с директором «Кинопробы» Лилией Немченко и президентом фестиваля Алексеем Федорченко.