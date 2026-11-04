Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем народного единства

Губернатор Свердловской области Денис Паслер со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что в нашей стране живут представители разных народов, верований, культур и традиций, и всех объединяет любовь к Отечеству. Публикуем обращение главы региона полностью.

Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

На протяжении многих веков в нашей стране живут представители разных народов, верований, культур и традиций, и всех объединяет любовь к Отечеству, бережная забота о благополучии и безопасности нашей общей Родины.

2026-й был объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России, чтобы подчеркнуть нашу общность, единые цели и стремления на благо будущего России.

Свердловчане всегда жили в уважении друг к другу, и сегодня мы продолжаем вместе радоваться и преодолевать трудности, строить и благоустраивать города, развивать науку и производства, заниматься творчеством и создавать новые произведения искусства, растить детей и передавать им вечные ценности добра, милосердия, справедливости, взаимопомощи и всеобщего равенства.

«Народов много – страна одна!» В этой простой фразе – основа единства нашего общества, готовности и умения преодолевать любые вызовы.

Уверен, что мы с честью выдержим все испытания и вызовы. Мы – единая команда, в которой важен каждый и каждый трудится во имя общего блага и родной земли, во славу наших предков и для счастливого будущего наших детей и внуков.

Дорогие земляки! Будем едины, будем мужественны и решительны, будем делом и ответственным служением защищать свободу и интересы России, беречь нашу любимую Родину.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго! С праздником!