Губернатор Свердловской области Денис Паслер со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчанок с Днем матери. Он подчеркнул, что именно через материнскую любовь из поколения в поколение передаются высокие идеалы милосердия, гуманизма, преданности своей Родине. Публикуем обращение главы региона полностью.

Дорогие уралочки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Это огромный уважаемый труд – каждый день заботиться о родных, разделять их успехи и сложности, вдохновлять на новые победы, беречь от неверных решений, быть радушной хозяйкой и объединять всю семью той самой мягкой силой, которой обладают только женщины. Вы дарите новую жизнь на земле и поддерживаете ее своим душевным теплом, мудростью, верой и любовью.

Именно через материнскую любовь из поколения в поколение передаются высокие идеалы милосердия, гуманизма, преданности своей Родине. На этих ориентирах строится вся наша самостоятельная взрослая жизнь.

Сколько бы человеку ни было лет, кем бы он ни работал, каких бы высот ни покорил, для мамы он навсегда останется ребенком. И в этом – великая, ни с чем не сравнимая сила материнского сердца.

Желаю всем мамам крепкого здоровья, семейного тепла, любви и заботы родных и близких. Уралочки, низкий поклон за ваш благородный труд!