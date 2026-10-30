Дмитрий Жуков обратился к свердловчанам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков со страниц «Областной газеты» обратился к свердловчанам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. Он подчеркнул, что в нашем регионе проводится большая работа по сохранению исторической памяти о судьбах репрессированных уральцев

Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые уральцы!

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день мы вспоминаем миллионы наших соотечественников, ставших жертвами несправедливых обвинений и произвола. Осознание российским обществом этих трагических страниц в истории страны нашло отражение в Концепции государственной политики по увековечению памяти пострадавших жертв политических репрессий.

В Свердловской области проводится большая работа по сохранению исторической памяти о судьбах репрессированных уральцев. Тридцать лет назад, в октябре 1996 года, был открыт Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 1930-1950 годов на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. Спустя два десятилетия после открытия при поддержке областного бюджета мемориал прошёл масштабную реконструкцию, в ходе которой был возведён монумент «Маски Скорби» авторства Эрнста Неизвестного – скульптора с мировым именем, нашего земляка. Уверен, что не только наши современники, но и будущие поколения уральцев будут приходить к этому мемориалу, отдавая дань памяти всем пострадавшим от репрессий.

Органы власти региона уделяют большое внимание поддержке жертв политических репрессий – меры социальной помощи предусмотрены как федеральным, так и областным законодательством. На протяжении многих лет на Среднем Урале продолжается исследовательская работа по поиску, анализу и публикации материалов, архивных документов, свидетельств, посвящённых увековечению памяти пострадавших. Неоценимый вклад в эту работу вносит Ассоциация жертв политических репрессий Свердловской области.

Трагедия репрессий затронула многие российские семьи, и эта боль до сих пор остаётся в наших сердцах. Наш общий долг – хранить правду о тех страшных событиях и сделать всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Желаю всем, кто пережил репрессии, крепкого здоровья, долголетия, поддержки и заботы близких и родных! Пусть гуманизм, гражданский мир, взаимоуважение и справедливость всегда будут крепким фундаментом развития и процветания нашего Отечества!