Дмитрий Жуков поздравил свердловчан с Днем народного единства

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что этот праздник олицетворяет сплочённость нашего народа, сопричастность каждого россиянина судьбе Родины. Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые жители Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет сплочённость нашего народа, сопричастность каждого россиянина судьбе Родины. В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда руководимое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским народное ополчение, в состав которого входили представители разных сословий и народностей нашей страны, освободило Москву от польских интервентов. Победа положила начало воссозданию российской государственности. Единство россиян на века стало прочным фундаментом нашего Отечества, залогом развития и процветания страны.

В Год единства народов России мы с особой гордостью говорим о том, что на Среднем Урале представители разных национальностей веками живут в мире и согласии. Как и все граждане Российской Федерации, мы вместе трудимся на родной земле, бережём межнациональный мир, воспитываем молодёжь в духе патриотизма, уважения к истории, традициям и ценностям нашего Отечества.

Наша сила – в сплочённости, в многовековой традиции добрососедства и взаимного уважения! Единство народов России – наше бесценное наследие, которое мы бережно храним и передаем будущим поколениям.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём народного единства! Желаю здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо нашей великой страны!