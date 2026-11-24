Уральский государственный аграрный университет продолжает активную работу по привлечению талантливой молодежи, выстраивая системную профориентационную кампанию накануне приема 2027 года. В ноябре вуз провел серию экспертных встреч, охватив ключевые муниципалитеты Свердловской области.

Экспертный подход и широкая география

В отличие от стандартных лекций, профориентационная работа Уральского ГАУ отличается глубоким погружением в специфику будущих профессий. Со школьниками и студентами техникумов встречаются не просто представители приемной комиссии, а ведущие ученые и доценты вуза.

География ноябрьских выездных мероприятий впечатляет: от столицы Урала до индустриальных центров Среднего Урала.

17 ноября в Екатеринбурге доцент института экономики, финансов и менеджмента Любовь Кошеленко провела встречу для 20 студентов местного техникума отраслевых технологий и сервиса. Будущих специалистов интересовали не только проходные баллы, но и реальные перспективы трудоустройства, а также возможности совмещения учебы с работой.

19 ноября эстафету принял Каменск-Уральский. Доцент кафедры философии Сергей Егоров встретился с 32 студентами техникума торговли и сервиса. Встреча прошла в формате живой дискуссии на тему «Агротуризм: на стыке земли и сервиса». Абитуриенты задавали стратегически важные вопросы: о количестве бюджетных мест на 2027 год, льготах для выпускников колледжей и содержании современных учебных дисциплин.

20 ноября работа продолжилась в Нижнем Тагиле. В профессиональном колледже им. Н. А. Демидова доцент Юлия Полетаева обсудила с 45 студентами перспективы агротуризма, условия проживания в общежитиях и базы для прохождения практики на профильных предприятиях.

Только в рамках работы со студентами средних профессиональных учебных заведений УрГАУ охватил около 100 человек, продемонстрировав высокую востребованность аграрных и сервисных направлений подготовки.

Интерактив для школьников

Не остается вуз и в стороне от работы с будущими абитуриентами — школьниками. Масштабное мероприятие состоялось для учащихся 9–11 классов муниципального округа Первоуральск.

Сотрудники управления развития карьеры и профориентационной работы вместе с представителями факультетов Уральский ГАУ подготовили для 175 школьников из 9 школ насыщенную программу. После общей презентации университета для ребят организовали сразу 8 интерактивных мастер-классов. Такой формат позволяет подросткам не просто услышать о профессии, но и «примерить» ее на себя, что является золотым стандартом современной профориентации.

«Мы фиксируем неизменно высокий интерес абитуриентов к обучению в Уральском государственном аграрном университете, — отметил врио ректора УрГАУ Михаил Флягин. — При этом наша профориентационная работа не ограничивается стенами вуза или Екатеринбургом — мы выстраиваем плотное и системное взаимодействие со всей Свердловской областью, выезжая в города и малые населенные пункты. Мы рады встретить каждого мотивированного студента в наших рядах и готовы предложить ему лучшие образовательные траектории для успешного старта в большой профессиональной жизни».

УрГАУ продолжает приглашать школьников и студентов колледжей к диалогу, доказывая, что современное аграрное образование — это высокий интеллект, передовые технологии и уверенный взгляд в будущее.