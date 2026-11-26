Важнейшей площадкой для обмена опытом в сфере АПК остается XIV Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, которая традиционно состоялась в Екатеринбурге. Стоит отметить, что в столице Урала форум проводится уже в шестой раз, а его история ведется с 2010 года.

Мероприятие объединило свыше 200 компаний из 22 регионов России, а также представителей Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая и Турции. Ключевыми темами деловой программы стали цифровизация, агротуризм, экспортный потенциал и развитие отраслей растениеводства и животноводства.

Для Уральского государственного аграрного университета особое значение имела научно-образовательная повестка. В рамках выставки состоялся конкурс «Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе УрФО». Участие в нем принял Владимир Набоков, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и экономической теории нашего вуза.

По его итогам коллективная монография «Инновационная деятельность организаций агропромышленного комплекса (опыт постсоветских государств)» награждена дипломом I степени.

Следует подчеркнуть, что научная школа УрГАУ активно интегрирована в международное пространство — Владимир Иннокентьевич подготовил издание в соавторстве с 25 учеными из пяти постсоветских государств. Подобное междисциплинарное сотрудничество в наше время приобретает особую актуальность, позволяя объединять лучшие практики государств.

Подобные форумы не только демонстрируют высокий уровень отечественной аграрной науки, но и служат надежным фундаментом для образования, бизнеса и власти.