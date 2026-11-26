О монументальном труде под названием «Свердловская областная партийная школа. 1918–1991» рассказали его авторы – начальник Управления архивами Свердловской области, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Роман Тараборин и профессор той же кафедры Игорь Выдрин.

Книга посвящена 73-летнему периоду из более чем вековой истории вуза, когда он занимался подготовкой партийных кадров. Издание основано на архивных данных и документах, в том числе впервые введенных в научный оборот и ставших доступными широкому кругу читателей.

«Часто говорят, что без прошлого нет будущего. Но главное – без прошлого нет настоящего. Без Свердловской высшей партшколы не было бы и нашего нынешнего вуза. Многие его традиции идут из того времени. Именно тогда были заложены основы уральской школы подготовки управленческих кадров – одной из лучших в стране. Сохранять и развивать это достояние – наша общая задача.

По основательности и научной фундаментальности книга превосходит все, что писали на эту тему до сих пор. Огромное спасибо Роману Сергеевичу и Игорю Вячеславовичу за их подвижнический труд! Отдельная благодарность – членам Ассоциации выпускников Президентской академии, поддержавшим издание!

С нетерпением ждем второй части – о современном этапе истории нашего вуза!» – поделился в своем выступлении на презентации директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.