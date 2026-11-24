На фоне допуска российских атлетов на международные соревнования жители Среднего Урала стали чаще интересоваться спортивными событиями и смотреть прямые трансляции резонансных первенств. С октября трафик на сайт телеканала «Матч ТВ» подскочил сразу на 36%, а к новостям данной тематики на сайтах — на 10%. В лидерах по темпам роста оказались женщины, которые нарастили трафик сразу в 1,6 раза, сообщили аналитики МегаФона.

Этой осенью специалисты оператора зафиксировали рост интереса среди почти всех возрастных категорий свердловчан. Наибольшую динамику телесмотрения показали пользователи в возрасте 18-24 лет, которые в октябре нарастили трафик в 2 раза по сравнению с сентябрем. Абоненты 25-34 лет увеличили передачу данных на 75%, а жители региона 35-44 лет стали смотреть баталии в сети на 36% чаще.

Мужчины следят за спортивными событиями чаще женщин — их доля составила 73%. При этом по динамике интереса дамы показали прирост трафика на 58% — это один их самых заметных скачков в России. Внимание мужчин при этом подскочило лишь на 18%.

Один из самых высоких темпов динамики в октябре специалисты зафиксировали у телеканала «Матч ТВ», на котором проходят трансляции международных и российских соревнований: показатель увеличился на 43% по сравнению с сентябрем. Максимальный объем трафика пришёлся на 8 ноября, когда состоялся Гран-при ISU в Китае, где призовые места заняли Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Параллельно с этим в Екатеринбурге проходил этап Гран-при России «Золото Урала». Помимо этого, россияне активно следили за чемпионатом мира по спортивной борьбе в Астане 26 октября.

Самыми популярными днями для просмотра ТВ-контента в ноябре стали воскресенье и понедельник, в четверг же, напротив, зрители меньше просматривают трансляции и записи передач.