Уральский государственный аграрный университет продолжает сотрудничество с Россельхозбанком, цель которого — подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области. Благодаря совместным инициативам обучающиеся вуза получают возможности для профессионального роста еще во время учебы.

В рамках партнерства реализуется комплекс мер поддержки:

Именные стипендии для студентов и аспирантов с высокими академическими и научными результатами. Они помогают сосредоточиться на учебе и исследовательской работе.

Практики и стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Студенты работают в реальных производственных условиях и знакомятся с современными агротехнологиями.

Отраслевые проекты и кейс-чемпионаты, на которых можно применить знания к практическим задачам АПК: от цифровизации полей до экономики фермерских хозяйств.

Доступ к цифровой экосистеме агросектора. Через партнерские программы студенты осваивают современные цифровые инструменты: платформы мониторинга полей, системы точного земледелия, аналитические сервисы.

Проект «Школа фермера» для тех, кто планирует развивать собственный бизнес в АПК.

Врио ректора УрГАУ Михаил Флягин отметил: «Наша задача — чтобы выпускник приходил в отрасль уже подготовленным. Совместная работа с Россельхозбанком даёт студентам УрГАУ полноценный профессиональный маршрут: от учебной аудитории до реального хозяйства. Это напрямую повышает их востребованность на рынке труда».

Уральский ГАУ ставит своей целью дальнейшее укрепление партнерских связей с ведущими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Свердловской области, обеспечивая при этом высокое качество высшего образования.

«Поддержка молодых специалистов — это инвестиции в будущее сельского хозяйства. Мы стремимся, чтобы студенты Уральского государственного аграрного университета не только изучали теорию, но и чувствовали себя частью отрасли уже в годы учебы», — отметила директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.