Возникла Ирбитская ярмарка еще в XVII веке (по разным источникам – с 1630–1640-х годов). В дореволюционной России уступала по масштабам только Нижегородской (Макарьевской) ярмарке – сюда везли пушнину, чай, металл и товары из Сибири, Китая, Средней Азии и европейской части страны. В 1929 году ярмарку закрыли, а в 2002 году традицию возобновили в формате межрегиональной выставки-ярмарки.

В дни ярмарки город Ирбит превращается в центр торговли, культуры и народного веселья. Ирбитская ярмарка – не просто выставка-продажа, это живая история, запечатленная в архитектуре, ремесленных изделиях и щедром русском гостеприимстве. Гостей ждут насыщенная культурная программа, деловая программа с участием экспертов, уютные кафе и рестораны.

Дата: 7–9 августа