Фестиваль «Казаки Урала» – масштабное мероприятие, направленное на сохранение историко-культурного наследия казаков Урала и военно-патриотическое воспитание. Он проходит в историко-этнографическом парке «Арамильская слобода».

Главная уникальность фестиваля «Казаки Урала» – в его содержании, которое включает в себя исторические фольклорные концертно-развлекательные, экскурсионные, военно-патриотические, ремесленные, деловые и детские программы. Гости смогут увидеть джигитовку, фланкировку шашкой и нагайкой, бои на опоясках и состязания по учкуру, стрельбу из лука и пневматики, метание ножей, а также принять участие в командной эстафете.

Дата проведения: 29 августа