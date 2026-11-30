Удмуртский национальный праздник «Гербер» знакомит с самобытностью и традициями удмуртского народа, представители которого также проживают в Свердловской области и на Урале. Название – Гербер – буквально переводится как «после плуга» (от удм. геры — «плуг», бере — «после»): считалось, что после завершения пахоты и сева землю больше нельзя тревожить до сбора урожая.

На фестивале песни, танцы и музыкальные композиции сменяют друг друга на сцене, вызывая бурные аплодисменты зрителей. Выставки изделий мастеров, колоритные подворья и площадки для танцев всегда украшают «Гербер». Это прекрасная возможность проникнуться культурой Удмуртии.

Дата проведения: 6 июня.