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Артем Жога поздравил уральцев с Днем судебного пристава России

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Областная газета

1 ноября отмечается День судебного пристава России

Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога через «Областную газету» поздравил уральцев с Днем судебного пристава России. Он подчеркнул, что работа этих сотрудников делает общество справедливее и укрепляет доверие к правовой системе. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.

Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником!

Именно благодаря вам решения суда обретают реальную силу, а права граждан получают защиту. Работа судебных приставов часто остаётся «за кулисами», но именно она делает общество справедливее и укрепляет доверие к правовой системе.

Особого уважения заслуживает ваша работа с социально чувствительными категориями дел – от взыскания алиментов до поддержки семей участников специальной военной операции. Вы видите не просто «исполнительные производства», а реальные человеческие истории, и стараетесь найти баланс между строгостью и сочувствием. Спасибо за ваше терпение и за умение оставаться справедливыми даже в самых конфликтных ситуациях.

Пусть ваш труд всегда будет замечен и оценён, а служба приносит чувство значимости. Желаю здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой!

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