Президент Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Прием вопросов будет осуществляться с 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.

Каждый может задать свой вопрос главе государства несколькими способами:

— через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф),

— СМС или ММС сообщения на номер 0-40-40,

— по телефону 8 (800) 200-40-40 (звонок бесплатный),

— для звонков из-за рубежа специальные номера +7 (495) 539-40-40 и +7 (499) 550-40-40,

— социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» (текстовые и видеовопросы),

— чат-бот в мессенджере Макс — max.ru/moskvaputinu.

Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Напомним, в прошлом году во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Президенту поступило более 3 млн обращений.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер проведет прямую линию 1 декабря.