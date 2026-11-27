Бывают ситуации, когда работодатель предлагает сотруднику уволиться по собственному желанию. Причины могут быть разными, но ясно одно – такое предложение всегда становится полной неожиданностью для работника. Эксперт, юрист Светлана Перминова, объяснила, как правильно действовать в такой ситуации и защитить свои права.

Если вас просят уволиться по собственному желанию, не торопитесь подписывать заявление. Сначала выясните причину и возьмите паузу, чтобы всё спокойно обдумать. Если в компании на самом деле идет сокращение, уходить «по собственному» (согласно ст. 80 ТК РФ) вам невыгодно – так вы потеряете все положенные по закону компенсации (ст. 178 и ст. 180 ТК РФ).

После анализа полученной информации можно действовать одним из двух способов:

Первый – предложить работодателю уволиться по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) с выплатой компенсации. В документе должны быть четко прописаны все условия достигнутого соглашения о компенсационных выплатах: их размер и порядок выплаты (ч. 4 ст. 178 ТК РФ). Если соглашение содержит только те выплаты, которые положены и при увольнении по собственному желанию (зарплата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск), смысла в таком соглашении нет.

Второй – написать заявление об увольнении по собственному желанию. Важно помнить, что такое заявление может быть отозвано вами вплоть до дня увольнения (ч. 4 ст. 80 ТК РФ).

Если соглашение с работодателем не достигнуто и увольняться вы не хотите, нужно начинать собирать доказательства принуждения к увольнению. Среди них могут быть:

Аудио- и видеозаписи разговоров

Переписка

Показания свидетелей

Письменное мотивированное выражение своих претензий работодателю

Письменное мотивированное выражение несогласия с фактами, по которым проводятся проверки, и с приказами о наказаниях

Жалобы в государственную инспекцию труда о принуждении к увольнению и несогласии с привлечением к дисциплинарной ответственности.

Если увольнение уже произошло, то в течение месяца со дня вручения приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе.

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