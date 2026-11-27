В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщили, что странный цвет реки Исети в Екатеринбурге связан с естественными процессами, а не с загрязнением. Накануне на коричневатый цвет городского пруда обратили внимание жители города.

Как сообщает канал минприроды в MAX, специалисты ведомства оперативно отреагировали на обращения, выехали на место и провели визуальный осмотр акватории. В ходе осмотра следов техногенной аварии или сброса канализационных вод не обнаружено. Специфического запаха также нет.

«По нашим наблюдениям, темно-коричневый цвет воды в пруду при первых заморозках чаще всего связан с естественными процессами, а не с загрязнением. Органики в воде сейчас много: сказываются последствия паводка, который принес в акваторию дополнительные органические вещества. Вода в Исети частично замерзла, а у льда цвет часто появляется из-за примесей: это могут быть гуминовые кислоты, остатки растений, планктон, поднявшиеся из толщи воды», – рассказали в министерстве.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчан предупреждают об ухудшении погоды с 27 ноября.