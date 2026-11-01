В Свердловской области формируют новое молодежное правительство

Департамент молодежной политики Свердловской области возобновил конкурс по формированию восьмого состава молодежного правительства региона. Прием документов продлится до 8 ноября. Принять участие в конкурсе могут свердловчане в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Молодежное правительство — совещательный орган при правительстве Свердловской области, который помогает вовлекать активную и инициативную молодежь к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач, в том числе реализации на территории Свердловской области национальных проектов. Конкурс создает условия для успешной самореализации молодежи, распространения эффективных моделей и форм участия молодых людей в общественно-политической жизни региона, дает возможность реализовать собственные проекты, взаимодействовать с представителями органов власти и получить опыт государственного управления.

Заявку могут подать свердловчане в возрасте от 18 до 35 лет включительно, в том числе студенты, зарегистрированные по месту пребывания на территории региона, которые ранее не замещали должности членов молодежного правительства два срока полномочий и не являются членом молодежного парламента Свердловской области или молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться в федеральной информационной системе «Молодежь России» и загрузить пакет документов. В него входят анкета, согласие на обработку персональных данных, проект, планируемый к реализации, смета расходов, справка с места работы или учебы, копия паспорта, документ об образовании и подтверждение регистрации в Свердловской области.

После подачи документов кандидатам предстоит пройти конкурсные процедуры. Экспертная комиссия оценит актуальность проекта для региона, его выполнимость, соответствие цели проекта желаемой должности, последствия реализации, личную роль участника в реализации идеи. По итогам отбора комиссия рекомендует кандидатов в профильные министерства и ведомства региона.

Отмечается, что участникам, которые подавали документы до 11 июня 2026 года, повторно направлять заявку не требуется. Ранее поданные документы сохраняют силу. При необходимости кандидаты могут проверить соответствие загруженных файлов обновленным требованиям и дополнить пакет документов в установленный срок.

Ранее «Областная газета» писала, что молодежное правительство Свердловской области вошло в топ-3 лучших в стране.