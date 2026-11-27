В Свердловской области из-за обильных снегопадов сложилась напряженная обстановка на дорогах. На некоторых участках затруднено движение, образуются пробки длиной до 30 км, за прошедшие сутки зарегистрировано 132 ДТП. Свердловская Госавтоинспекция прокомментировала работу в неблагоприятных метеоусловиях и обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила движения и выбирать безопасный стиль вождения.

С 25 ноября по настоящее время из-за недостатков зимнего содержания дорожным службам выданы 48 предписаний, зафиксировано недостаточное количество техники, в том числе в Екатеринбурге, работа координируется несвоевременно. Контроль за зимним содержанием дорог усилен, чтобы минимизировать количество ДТП.

Как рассказали в ведомстве, за прошедшие сутки зарегистрировано 132 ДТП, в пяти из них погибли четыре человека, еще пять травмированы. Сегодня в результате еще одной серьезной аварии погиб шестилетний ребенок.

В местах, где образовалась гололедица, в частности с интенсивным движением грузового транспорта фиксируются заторы: на подъемах большегрузы не могут тронуться, блокируя движение и дорожную технику. Экипажи ДПС реагируют оперативно: накануне такие ситуации фиксировались на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень, где вечером образовалась пробка около 30 километров. Инспекторы ДПС организовывали объезды, помогали дорожной технике проезжать сложные участки и водителям, в том числе съехавшим с дороги из-за гололедицы, перенаправляли движение.

Свердловская Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения: выбирайте скорость исходя из дорожных условий, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу строго в установленных местах. Водителям с малым опытом вождения рекомендуется исключить поездки до улучшения погоды и стабилизации ситуации на дорогах.

Ранее «Областная газета» писала, что сильный мокрый снег, гололедица и снежные заносы сохранятся в Свердловской области.