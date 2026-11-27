Лучших средних медицинских работников образовательных организаций Свердловской области выбрали по итогам пятого конкурса профессионального мастерства. Эксперты оценивали компетенции специалистов в условиях реального рабочего процесса. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Здоровье детей является нашим важнейшим приоритетом. Специалисты, которые заботятся о малышах в детских садах, о школьниках, ребятах, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, должны обладать отточенными компетенциями и, разумеется, искренне любить детей. Конкурс профессионального мастерства среди профильных специалистов помогает не просто выявить лучших, но и позволяет участникам обменяться опытом, полезными наработками. Это огромный ресурс в профилактике заболеваний, формировании здоровой нации и закреплении хороших привычек с раннего детства», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Организаторами конкурса выступили региональный Минздрав и Свердловский областной медицинский колледж при поддержке регионального Минобра и Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний.

Награды представителям медучреждений Серова, Екатеринбурга, Первоуральска, Камышлова, Верхней Пышмы, Асбеста и других территорий вручили в актовом зале Детской городской больницы №15.

Гран-при конкурса завоевала медицинская сестра Серовской городской больницы Ирина Коровкина (школа №4, Новая Ляля).

Лучшие медработники детских садов:

1 место — Ангелина Евтеева, фельдшер Детской городской больницы Первоуральска (детский сад №54),

2 место — Светлана Шатилова, медсестра Детской городской клинической больницы №9 (детский сад №30),

3 место — Наталья Иванова, фельдшер Детской городской больницы Каменска-Уральского (детский сад №1 корпус 2).

Лучшие медработники школ:

1 место — Светлана Бутакова, фельдшер Городской больницы Асбеста (школа №22),

2 место — Татьяна Сульдина, фельдшер Алапаевской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы,

3 место — Мария Ильина, медицинская сестра Красноуфимской районной больницы (школа №3).

Номинация «За верность профессии»:

— Алла Чупахина, медицинская сестра Детской городской поликлиники №13 Екатеринбурга (школа №62),

— Татьяна Окунева, медсестра Ревдинской городской больницы (детский сад №46).

Номинация «Первые шаги в профессии»:

— Вероника Грэдинару, фельдшер Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга (лицей №173).

Номинация «За профессиональную организацию рабочего пространства»:

— Елизавета Подъячева, фельдшер Детской городской клинической больницы №11 (детский сад №286),

Номинация за «Лучший уголок здоровья»:

— Алия Гильметдинова, медсестра Детской городской больницы №15 Екатеринбурга (детский сад №392).

Номинация «Здоровье в каждом занятии»:

— Елена Фокина, медицинская сестра Камышловской центральной районной больницы (Центр развития ребенка — детский сад №4).

Награду за лучшую профилактическую работу с детьми получила Светлана Бутакова, за лучшую профилактическую работу с родителями отмечена Наталья Иванова, за разработку лучших информационных материалов для детей и родителей — Ангелина Евтеева.

Номинация «Будущие наши надежды»:

— Татьяна Кулешова, фельдшер Верхнепышминской центральной городской клинической больницы (детский сад №8, село Балтым),

— Юлия Лбова, медсестра Детской городской больницы Нижнего Тагила (детский сад «Солнышко»),

— Татьяна Соколова, фельдшер Пышминской центральной районной больницы (Пышминский детский сад №7),

— Алёна Вдовина, фельдшера Серовской городской больницы (школа №27),

— Ирина Стригунова, фельдшер Детской городской поликлиники №13 (школа №43).

Также в номинациях отмечены участницы, которые являются членами Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области:

— Алия Гильметдинова, медсестра Детской городской больницы №15,

— Ольга Деринг, фельдшер Ирбитской центральной районной больницы,

— Наталья Иванова, фельдшер ДГБ Каменска-Уральского,

— Надежда Растаргуева, медсестра Детской городской больницы №8.

Напомним, что в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года, в Свердловской области особое внимание уделяется укреплению и охране здоровья детей. Проведение конкурсов профессионального мастерства для средних медицинских работников, задействованных в системе образования, помогает специалистам купировать развитие школьно-обусловленных заболеваний. Это соответствует задачам программы развития детского здравоохранения, а также формирует современную инфраструктуру оказания медицинской помощи детям.

Ранее «Областная газета» писала, что сборная Свердловской области отправилась в финал чемпионата «Профессионалы».