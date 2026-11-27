Лучших средних медицинских работников образовательных организаций Свердловской области выбрали по итогам пятого конкурса профессионального мастерства. Эксперты оценивали компетенции специалистов в условиях реального рабочего процесса. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Здоровье детей является нашим важнейшим приоритетом. Специалисты, которые заботятся о малышах в детских садах, о школьниках, ребятах, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, должны обладать отточенными компетенциями и, разумеется, искренне любить детей. Конкурс профессионального мастерства среди профильных специалистов помогает не просто выявить лучших, но и позволяет участникам обменяться опытом, полезными наработками. Это огромный ресурс в профилактике заболеваний, формировании здоровой нации и закреплении хороших привычек с раннего детства», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Организаторами конкурса выступили региональный Минздрав и Свердловский областной медицинский колледж при поддержке регионального Минобра и Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний.
Награды представителям медучреждений Серова, Екатеринбурга, Первоуральска, Камышлова, Верхней Пышмы, Асбеста и других территорий вручили в актовом зале Детской городской больницы №15.
Гран-при конкурса завоевала медицинская сестра Серовской городской больницы Ирина Коровкина (школа №4, Новая Ляля).
Лучшие медработники детских садов:
1 место — Ангелина Евтеева, фельдшер Детской городской больницы Первоуральска (детский сад №54),
2 место — Светлана Шатилова, медсестра Детской городской клинической больницы №9 (детский сад №30),
3 место — Наталья Иванова, фельдшер Детской городской больницы Каменска-Уральского (детский сад №1 корпус 2).
Лучшие медработники школ:
1 место — Светлана Бутакова, фельдшер Городской больницы Асбеста (школа №22),
2 место — Татьяна Сульдина, фельдшер Алапаевской школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы,
3 место — Мария Ильина, медицинская сестра Красноуфимской районной больницы (школа №3).
Номинация «За верность профессии»:
— Алла Чупахина, медицинская сестра Детской городской поликлиники №13 Екатеринбурга (школа №62),
— Татьяна Окунева, медсестра Ревдинской городской больницы (детский сад №46).
Номинация «Первые шаги в профессии»:
— Вероника Грэдинару, фельдшер Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга (лицей №173).
Номинация «За профессиональную организацию рабочего пространства»:
— Елизавета Подъячева, фельдшер Детской городской клинической больницы №11 (детский сад №286),
Номинация за «Лучший уголок здоровья»:
— Алия Гильметдинова, медсестра Детской городской больницы №15 Екатеринбурга (детский сад №392).
Номинация «Здоровье в каждом занятии»:
— Елена Фокина, медицинская сестра Камышловской центральной районной больницы (Центр развития ребенка — детский сад №4).
Награду за лучшую профилактическую работу с детьми получила Светлана Бутакова, за лучшую профилактическую работу с родителями отмечена Наталья Иванова, за разработку лучших информационных материалов для детей и родителей — Ангелина Евтеева.
Номинация «Будущие наши надежды»:
— Татьяна Кулешова, фельдшер Верхнепышминской центральной городской клинической больницы (детский сад №8, село Балтым),
— Юлия Лбова, медсестра Детской городской больницы Нижнего Тагила (детский сад «Солнышко»),
— Татьяна Соколова, фельдшер Пышминской центральной районной больницы (Пышминский детский сад №7),
— Алёна Вдовина, фельдшера Серовской городской больницы (школа №27),
— Ирина Стригунова, фельдшер Детской городской поликлиники №13 (школа №43).
Также в номинациях отмечены участницы, которые являются членами Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области:
— Алия Гильметдинова, медсестра Детской городской больницы №15,
— Ольга Деринг, фельдшер Ирбитской центральной районной больницы,
— Наталья Иванова, фельдшер ДГБ Каменска-Уральского,
— Надежда Растаргуева, медсестра Детской городской больницы №8.
Напомним, что в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года, в Свердловской области особое внимание уделяется укреплению и охране здоровья детей. Проведение конкурсов профессионального мастерства для средних медицинских работников, задействованных в системе образования, помогает специалистам купировать развитие школьно-обусловленных заболеваний. Это соответствует задачам программы развития детского здравоохранения, а также формирует современную инфраструктуру оказания медицинской помощи детям.
Ранее «Областная газета» писала, что сборная Свердловской области отправилась в финал чемпионата «Профессионалы».