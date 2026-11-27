В преддверии Дня матери в столице Урала наградили победителей и финалистов областного конкурса «Семья года». В торжественном мероприятии, которое прошло в культурно-досуговом центре «Дружба», приняли участие порядка 300 человек. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего по итогам муниципального и окружного этапов конкурса в финал вышли 12 семей из 10 муниципальных образований Среднего Урала. Девять из них — многодетные, в том числе одна приемная семья. В самой большой семье финалистов воспитываются семь детей.

Обладателем главного звания «Семья года» среди призеров стала семья Грива. В семье воспитываются четверо детей — сын и три дочери. Глава семейства Алексей является профессиональным вертолетчиком и офицером запаса. Супруга Алексея — Наталья — ведет активную волонтерскую деятельность, оказывает психологическую помощь семьям участников СВО. Старший сын семейства Леонид пошел по стопам отца и учится в летном военном училище.

«Вот уже 34-й раз этот конкурс собирает лучшие семьи Среднего Урала. За три десятилетия он перерос рамки простого состязания и стал нашей доброй и по-настоящему значимой традицией. Он появился в Свердловской области даже раньше, чем на всероссийском уровне. И это неслучайно, ведь Урал всегда славился крепкими семьями, бережно хранящими свои традиции. Неслучайно по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера в регионе разработана Уральская демографическая доктрина, в рамках которой с 1 января 2027 года начнет действовать пакет новых мер поддержки молодых и многодетных семей», — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Призеров конкурса определили в двух номинациях. В номинации «Счастливые родители — счастливые дети» первое место заняла семья Елфимовых из Нижней Салды, второе — семья Агафоновых из Каменска-Уральского, третье — семья Трусициных из Екатеринбурга.

В номинации «Семейные династии» победителем стала семья Грива из Каменска-Уральского, второе место заняла семья Ивановых из Екатеринбурга, третье — семья Пономаревых из Новоуральска.

Отметим, областной конкурс «Семья года» проводится министерством социальной политики региона более 30 лет. Ежегодно в нем принимают участие порядка 200 семей Среднего Урала. Конкурс направлен на укрепление традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, а также раскрытие творческого и общественного потенциала семей.

Ранее губернатор Денис Паслер Свердловской области представил Уральскую демографическую доктрину, предусматривающую беспрецедентные меры поддержки семей с детьми в регионе. Работа по укреплению института семьи соответствует задачам национального проекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала, что лучшие медсестры и фельдшеры школ и детских садов определены в Свердловской области.