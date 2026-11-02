Как в этом году будет работать каток на площади 1905 года в Екатеринбурге

На площади 1905 года в Екатеринбурге продолжается монтаж катка. Сейчас там монтируется теплый павильон площадью 800 кв. м. и делается инкрустация ёлками. Каток планируют открыть в середине декабря и работать он будет практически до конца февраля. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«Ключевое отличие от предыдущих сезонов — ель, которая была установлена в Историческом сквере в прошлом и в позапрошлом году, возвращается на площадь 1905 года. То есть каток будет не только внутри уютным, но и ёлка будет видна со всех сторон и будет использоваться в качестве праздничной декорации всего центра», – рассказал Павел Зубакин.

Механика работы катка останется прежней: катание будет ежечасное с перерывом на 30 минут на работу техники по обслуживанию льда. Билеты на сеансы можно будет покупать как в кассе возле катка, так и на официальном сайте проекта.

«Мы ожидаем, что новогодний сезон на катке продлится до 23 февраля. Кроме того, на „Катке на площади“ предполагается проведение новогодней ночи. В прошлом году её посетило 200 человек — по отзывам получилось очень удачно. В этом году мы планируем в третий раз провести новогоднее празднование с трансляцией обращения Президента Российской Федерации, с анимацией, с Дедом Морозом и Снегурочкой», — добавил директор парка Маяковского.

Ранее «Областная газета» писала о том, что семнадцатиметровая горка отроется в начале ноября в парке Маяковского.